Estados Unidos seguirá monitoreando cultivos de coca en Colombia

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que la suspensión de su monitoreo por satélite de los campos de cultivo de coca en Colombia es una medida “temporal” y que planea retomarlo el próximo año.

Cabe recordar que, tal como W Radio había anticipado, el hecho de no publicar el informe no significaba que Estados Unidos no estuviera pendiente y al tanto de la situación de la lucha antidrogas.

El jefe de la oficina antidrogas del Departamento de Estado, Todd Robinson, dijo que algunas agencias federales “sintieron la necesidad de dejar de monitorear temporalmente los campos que se utilizan para la producción de coca”.

Sin embargo, aseguró que el Departamento de Estado ha seguido vigilando dichos cultivos mediante “las cifras de la ONU”, cuya oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) elabora un informe anual al respecto.

Cabe recordar que, como ya W Radio había informado, en un subcomité de la Cámara de Representantes, el encargado de la Oficina de Asuntos Occidentales del Departamento de Estado, Mark Wells, dijo que la decisión de suspender el monitoreo se tomó en 2020, antes de la llegada al poder de Petro.