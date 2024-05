Víctima de feminicidio en Bucaramanga no recibió apoyo tras denunciar dice la familia

Bucaramanga

Sigue la conmoción en Bucaramanga por cuenta del feminicidio de Yuli Maritza Roa por cuenta de Reinaldo Fandiño, quien era su compañero sentimental, y cometió este aberrante crimen y que después se quitó también su vida.

A Fandiño los familiares de Yuli Maritza lo califican como un hombre violento y posesivo y de hecho, Julián Roa, uno de sus primos se refirió a los hechos de violencia que tuvo que vivir esta mujer durante su relación y que la llevó a la muerte el pasado 15 de mayo del 2024.

“Ella tristemente vivió una relación violenta, él era un hombre con una conducta agresiva, la amenazaba a ella, a los miembros de su familia y hasta su hijo. Le mandaba foto del arma diciéndole que la iba a matar, ella ya se había separado porque quería salir de ahí y estaba cansada de esa violencia”, dijo Roa.

Tenían una relación hace más de 15 años e incluso dejaron un hijo de 17 años, su primo también se refirió a las declaraciones del mandatario de los bumangueses en donde señala que la mujer no había aceptado ingresar a la casa refugio.

“Ella ya había ido a todos lados pidiendo protección. El alcalde dijo que ella no quiso aceptar la casa refugio pero lo que la gente no sabe es que allá tienen horarios que no dan libertad a la mujer, les prohíben tener celular, no pueden recibir visitas y no es tan fácil para una mujer aceptarla. Él le hacía escándalos en los trabajos para que ella se viera obligada a regresar con él”, puntualizó Roa.

Su cuerpo será velado en la funeraria Los Olivos y según su familia están haciendo tramites para que su exesposo y feminicida no sea velado en la misma casa fúnebre que la víctima.