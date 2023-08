Expiloto de la Marina de EE.UU. aseguró que los Ovnis existen y describió cómo son

Ryan Graves fue uno de los exmilitares, que fueron escuchado, bajo juramento, por una audiencia del Congreso de los Estados Unidos, en la cual hablaron sobre la existencia y la necesidad de divulgar información desclasificada sobre el hallazgo de ovnis a otros gobiernos y a la opinión pública general.

En La W con Julio Sánchez Cristo, Ryan Graves contó su experiencia, habiendo sido protagonista él mismo protagonista de un encuentro con un objeto volador no identificado, durante una de las operaciones militares en las que participó.

De igual manera, el expiloto dio detalles precisos sobre el aspecto del ovni que observó y comentó su experiencia trabajando para la desclasificación de estos sucesos, en los Estados Unidos.

¿Existen los ovnis?

“Por supuesto los hay, los podemos ver en nuestros sensores”.

¿Los ovnis son de otro planeta?

“No tenemos suficiente información en este momento, pero los comportamientos son extraños, hacen movimientos que no podemos hacer en nuestros aviones. Eso no quiere decir que vengan de otro planeta, pero necesitamos más datos para saber qué hacen y de dónde vienen”.

¿Si se supiera que vienen de otro planeta, en qué punto se les informaría a las personas?

“Es una conversación importante, el Gobierno de EE.UU. no debe darle la espalda a esta información. Hay un proceso que se debe seguir para llegar a conclusiones y valorar si representan un peligro para la seguridad nacional.

“El Gobierno debe dejar de clasificar esta información cuando se sepa, y si se determina que es vida de otro planeta, se debe compartir información, para que todos los gobiernos sepan cómo defenderse”.

¿Es cierto que EEUU tiene material biológico como testificó recientemente otro exmilitar?

“El Gobierno debe tomar en serio estas afirmaciones, porque esas personas testificaron bajo juramento y el Congreso tiene los medios para validar lo que se dijo ahí, debe realizar las investigaciones necesarias”.

¿Qué pasó con el ovni que vieron? ¿Cómo era?

“Era un cubo negro, se veía completamente estático, lo cual era imposible a la velocidad que estábamos, estaba dentro de una esfera transparente y no lo pudimos identificar en el radar. Cuando esto ocurrió, cancelamos la misión y regresamos a la base, no sabemos qué le pasó al objeto, pero los pilotos siguen teniendo este tipo de encuentros”.

¿El Gobierno de EE. UU. le ha dicho que no hable?

“No, para nada, más bien el interés en este tema se ha ido incrementando y he incluso trabajado con el Congreso sobre el tema, hay muchos congresistas interesados en dar este debate”.

¿El área 51 tiene seres de otro planeta?

“No es un tema del que tenga información”.

Escuche la entrevista completa a continuación: