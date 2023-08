“No hay evidencia”: Bill Nelson, administrador de la NASA, sobre “naves OVNI” recuperadas

El presidente Gustavo Petro y el administrador de la NASA, Bill Nelson, se reunieron este martes en la Casa de Nariño con el objetivo de colaborar en el marco del Acuerdo Artemis y tratar los desafíos medioambientales existentes en Colombia.

En diálogo con La W, Nelson se pronunció acerca del propósito de su visita al país y aseguró que han hecho muchas alianzas con Colombia a lo largo de los años y quieren tener más alianzas con Colombia en el espacio.

También aseguró que tienen un proyecto conjunto con USAID y la NASA en el que dan información técnica a campesinos y otros en la parte rural del país sobre la humedad del suelo, los cultivos que deben plantar, inundaciones, sequías y todo lo que puede afectar su vida. Esa información, dice Nelson, la tienen en sus satélites en el espacio y están dispuestos a compartirla a través del programa ‘Severe’. Así que lo que quieren es continuar con estas alianzas.

En cuanto a su reunión con el presidente Gustavo Petro, advirtió que abordaron muchos temas: no solo sobre la cooperación del espacio con instrumentos científicos como lo mencionó, sino también de la posibilidad de futuros proyectos con exploraciones humanas con astronautas colombianos.

Para Nelson, existen ciudadanos colombo-estadounidenses destacados en la NASA y recordó que en Houston, en control de misión, está Diana Trujillo, quien es una de las directoras de vuelos: “En términos de quién es importante en la NASA, uno cree que son los astronautas, pero realmente el director de vuelo es muy importante porque de él depende que la misión sea o no exitosa. También está Adriana Ocampo, que fue la que descubrió el asteroide gigante que golpeó la tierra hace 65 millones de años, fue la roca que hizo mucho daño en la tierra y mató a los dinosaurios”.

Así mismo, afirmó que están agradecidos con Colombia por firmar los acuerdos que establece los principios comunes para la exploración del espacio como que no se lastima otras personas que están explorando el espacio, se da asistencia en casos de emergencia, no se bloquea o interfiere con otras naciones que está tratando de explorar y es importante por los planes de regresar a la luna a quedarnos para aprender y crear la manera de ir a Marte.

Sobre los militares estadounidenses que declararon en el Congreso sobre la existencia de OVNIS, Nelson dijo que es mentira: “Incluso dice que hay una nave alienígena en un depósito del tamaño de un campo de fútbol y que el depósito está en la casa de un amigo... Aunque suene divertido, ¿lo cree? No. Y no hay evidencia. Sin embargo conformó un grupo de una docena de muy distinguidos científicos que están mirando los objetos inexplicables que han detectado en los radares. Y van a revelar un reporte el próximo mes, así que pide que estemos pendientes.

Él no quiso dar más detalles del tema simplemente se limitó a decir que el reporte de la NASA se hará público el próximo mes. Y que no sabe qué va a sacar porque no la ha leído y no se ha hecho así que hay que estar pendientes el próximo mes a que revelen los resultados de la investigación.

Dice que la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en el espacio civil no se ha visto afectada por la guerra con Ucrania. Concretamente ni con el uso del suelo ruso, ni el dragón americano, la Estación Espacial Internacional, el control de misión en Moscú, el control de misión en Houston, el lanzamiento de un astronauta americano con los cosmonautas rusos y el lanzamiento de un cosmonauta ruso con astronautas americanos no se han visto afectados por la guerra.

Han estado cooperando con Rusia desde 1975 en la guerra fría con la Unión Soviética y ha seguido de manera profesional incluida esta misión en la estación espacial que sigue adelante mientras conversamos.

Del turismo espacial dice que el desarrollo económico del espacio ya sea para fabricación farmacéutica, invención de nuevos artículos utilizando la propiedad de 0 gravedad y órbita o el turismo espacial, cree que todo eso es positivo, y se verá multiplicándose en el futuro.

Le propuso al Presidente Petro imágenes satelitales para contrarrestar la deforestación en la Amazonía. Tienen instrumentos científicos que pueden ver la actividad debajo de los árboles, pueden alertar en incendios que van a ocurrir. Así que es una cosa importante porque el Amazonas es el oxígeno del planeta tierra y es importante que se salve este recurso por el bienestar del planeta tierra.