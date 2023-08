Mujeres y niños en Yotojoroshi deben recorrer diez kilómetros, a diario, para buscar agua

En la comunidad Wayúu de Yotojoroshi, en La Guajira, las mujeres y los niños cumplen la importante obligación de buscar el agua, que utilizarán los miembros de la comunidad para todas sus actividades de subsistencia, desde lavar, hasta cocinar.

En estos tiempos de sequía y escasez, con consecuencias amplificadas por el cambio climático, la búsqueda de agua se vuelve una acción crítica. Incluso, tomando en cuenta, que las fuentes, ubicadas en Jagüeyes, o pequeños cuerpos de agua que almacenan el líquido al llover, no son aptas para el disfrute humano.

Desafortunadamente, la lluvia se ha vuelto cada vez más escasa y estos humedales han comenzado a secarse, lo que ha obligado a las personas, sobre todo a las mujeres y niños, a realizar grandes desplazamientos en búsqueda de otras fuentes de agua, cada vez más lejanas.

La W habló con Ana Milena González, una de las mujeres de la comunidad de Yotojoroshi, a quienes se le encomienda esta importante labor.

“Actualmente nos encontramos sin agua. Nos toca ir a otro territorio, en otras comunidades donde si hay. Recorremos entre cinco y diez kilómetros diarios. Estamos en una situación crítica”, aseguró Milena.

“Estamos muy tristes por lo que estamos pasando, ya que no tenemos acceso al agua potable. No llega un carrotanque hasta el territorio hace como tres meses, porque no tenemos acceso de vía”, explicó la mujer indígena.

Sobre el apoyo de las autoridades locales, González aseguró que “hemos llegado a tocar puertas, pero muchas veces no quieren llegar hasta aquí”.

Para Milena la compleja situación impide en el momento cualquier atisbo de esperanza, o expectativa de cambio, para quienes habitan este territorio. “Hasta el momento no veo positivismo, porque no ha llegado ni un carrotanque, dijeron que iban a llegar cada 15 días, pero eso no se está cumpliendo”.

