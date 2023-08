Bandas que negocian paz en Buenaventura hablan en Sigue La W

En Sigue La W hablaron dos de los voceros negociadores de las bandas ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ que se disputan el control del narcotráfico y extorsiones en Buenaventura y que anunciaron una tregua en el marco de la negociación de paz con el Gobierno frente al clamor de la sociedad para poner fin a la violencia que tiene aterrorizados a los habitantes de uno de los puertos más importantes de Colombia.

Cabe aclarar que estos voceros no son parte de las estructuras de los ‘Shottas’ y de los ‘Espartanos’, bandas que han sembrado el temor en Buenaventura.

Félix, negociador de los ‘Espartanos’

¿Por qué hicieron la tregua?

“Se sacó un comunicado en el que las extorsiones, los hurtos y la violencia lo reducirán lo más que puedan porque el pueblo no aguanta más de lo que está pasando. La mayoría de las personas de los ‘Espartanos’ tienen familiares que venden ropa y demás”, dijo.

¿Quiénes son los ‘Espartanos’?

“Son una agrupación que viene desde el 2016 y surge a raíz del conflicto interno que venían trayendo en su momento. Son alrededor 1.200 personas que subieron a 1.600 más o menos”, aseguró.

Casas de pique en Buenaventura

“En su momento llegarán las personas que asumirían sus responsabilidades sobre cada acto”, indicó.

¿Por qué no acabar la guerra?

“El pueblo no aguanta más. No sé por qué no lo han hecho”, señaló.

‘Jerónimo’, negociador de los ‘Shottas’

“Buenaventura está cansada de la violencia, ha estado en conflicto muchos años. Toca mirar porque el Gobierno está haciendo una apuesta.

¿Por qué pelean con los ‘Espartanos’?

“Estamos como voceros, nos hacen llegar la problemática y somos el puente para que las cosas se puedan solucionar”.

¿Qué tiene que pasar para que se genere una tensión para que se rompa la paz?

“La idea es que no ocurra. En algún momento se puede quebrantar la palabra de la tregua que se está haciendo: un ataque de un grupo o que el Gobierno no cumpla, no vemos otro tipo de situaciones”, afirmó.

¿Reconocen crímenes en Buenaventura?

“Sabemos que Buenaventura estuvo sometida en el conflicto y por ende habrá homicidios. Entonces, siempre usan la sinceridad (los miembros del grupo). Se habla con los ‘Espartanos’ y siempre dentro de un proceso se quebranta, pero la idea es llevarlo al éxito”, sostuvo.

¿Cuántos son los ‘Shottas’?

“Estamos tocando casi los 900. Faltan algunos barrios por caracterizar”, comentó.

¿Por qué no acabar la guerra?

“Por posición geográfica Buenaventura ha sido apetecida por muchos grupos. Aquí siempre se ha estado envuelta en el conflicto por paramilitares y pretenden entrar más grupos (…). Nosotros estamos cansados de la guerra, nuestras familias han sufrido el accionar de las armas. Entonces estamos trabajando en pararla”, contó.

“Quieren entrar otros grupos a Buenaventura y si entran pasaría lo que pasó con las Farc en el proceso de La Habana: habría un exterminio”

Además, ‘Jerónimo’ recordó que Buenaventura “siempre ha estado en el olvido”, un factor fundamental para la generación de la violencia.

Alejandro Ocampo, jefe delegación de paz del Gobierno en Buenaventura

El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, aseguró que no es un proceso fácil, pero la idea que tiene la Paz Total del Gobierno Petro es que los grupos se sometan voluntariamente a un proceso judicial.

“Ha sido un proceso que había adelantado la oficina del comisionado. No es tan sencillo porque es parte de un negocio, entonces la Paz Total tiene esa idea de persuadir a grupos al margen de la ley para que se sometan a un proceso. Además, darles unas garantías a los jóvenes”, expresó.

Finalmente, Ocampo destacó la voluntad de paz de los grupos que han entendido que para negociar se debe desinstalar la violencia.