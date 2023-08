Desgarradores testimonios de los familiares de policías asesinados en Cauca

En los municipios de Morales y Buenos Aires, en el departamento de Cauca murieron cuatro uniformados de la Policía Nacional en medio de dos atentados atribuidos aparentemente a disidencias de las farc.

En Morales, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un puesto de control en la vía que comunica con el municipio de Suárez. Ahí, hombres armados les dispararon y lanzaron artefactos explosivos que acabaron con sus vidas.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Michael Luis León Ajá, la patrullera Eimy Marllely Rodríguez Gamboa y el patrullero José Laureano Orozco Bedoya. El policía herido fue trasladado a un centro asistencial en Popayán.

En Buenos Aires, el uniformado que murió tras haber registrado graves heridas fue identificado como José Carmelo García Gómez, quien estaba adscrito a la Unidad Básica de Carabineros de la Policía Cauca.

Para dialogar sobre la coyuntura en materia de orden público que vive ese país, pasaron por los micrófonos de Sigue La W Luz Marina Ajá, tía del policía asesinado Michael Luis León Ajá; Juana Perlaza, madre de la patrullera Eimy Marllely Rodríguez Gamboa; Christian Munir Garces, representante del Centro Democrático y Gabriel Parrado, representante del Pacto Histórico.

Luz Marina Ajá, tía del policía asesinado Michael Luis León Ajá fue la primera que intervino y relató el desgarrador testimonio de las últimas veces que habló son su sobrino.

“Desde que la institución tomó la decisión de trasladarlo en septiembre él tenía el temor de llegar a este departamento donde se sabía que el orden público es bastante alterado, es zona roja, siempre se tuvo temor”, contó.

Así mismo, relató que Michael Ajá “ le dijo a su mama: ‘mami yo sé que me van a matar, yo sé que no voy a regresar a Barranquilla’ . Él hace 15 días invitó a su madre para que estuviera con él un tiempo”.

Resaltó que el subintendente “siempre estuvo con el temor latente de que a él le iba a suceder algo, siempre tuvo ese temor humano de que podía suceder una situación de esta”.

Expresando al tiempo que “su intención era cumplir 20 años en la institución y retirarse” con la media pensión.

Finalmente dijo que “al director de la Policía Nacional (William Salamanca) le puedo decir que todos los días estamos escuchando en las noticias que caen más inocentes, porque ellos son inocentes, los tienen de carne de cañón y este Gobierno con su cuento de la paz total, pues está bien, queremos la paz, pero no poniendo de carne de cañón a los uniformados y quebrantando a sus familias”., cerró.

Por su parte, Juana Perlaza, madre de la patrullera Eimy Marllely Rodríguez Gamboa, quien también fue una de las víctimas de ese atentado , también habló sobre las últimas veces que habló con su hija.

“Ella estaba muy aburrida por el encierro, no podían salir porque era una zona guerrillera, ella me llamaba, se trasnochaba, dormía hasta las 12 del día y se levantaba a seguir trabajando hasta las 10 de la noche para levantarse a las 6 de la mañana”.

Añadió también que “mi hija era una niña muy buena, no sé por qué me la mandaron para allá y por qué la sacaron a patrullar”.

Contó sobre una de sus últimas conversaciones que “el día que ella me llamó me dijo: ‘mamá íbamos saliendo y nos devolvió la comunidad, que nos iban a hacer emboscada, que nos estaban esperando’”.

Añadió también que “yo le pedía que solicitara el retiro o el traslado y me dijo que no porque me quería sacar adelante a mí y a su sobrino”.

Explicó sobre cómo su hija hacía para visitarla y dijo que “ella vivía en Buenaventura y cuando venía para acá, venia por carretera. La Policía no tiene derecho a nada, no es justo que la guerrilla pueda matar soldados y a ellos no las puedan hacer nada, a mi hija la dejaron sola, yo quisiera que esto que estoy hablando Petro lo escuchara”.

Ya que según dijo, “vaya un policía y mate a un delincuente: lo meten preso, lo investigan y lo sacan”.

“Quisiera que el presidente Petro se ponga la mano en el corazón, yo voté por él y me arrepiento. Mi hija está muerta y quién me responde, si eso es un peligro para que la mandaron allá”.

Desde el espectro político, Christian Munir Garces, representante del Centro Democrático habló sobre la situación mencionando que “aquí lo que yo debería decir es primero, tenemos que recordar que los municipios están pidiendo mayor seguridad, mayor numero de policías, si hay una cantidad tan pequeña en un municipio no están siendo capaces de repeler ataques armados”.

Como segundo punto, Garcés dijo que “los presupuestos de seguridad y defendía deben aumentar, es invirtiendo en seguridad como podemos garantizar la seguridad de nuestros policías y soldados”.

Así mismo, Gabriel Parrado, representante del Pacto Histórico ofreció su opinión y dijo que “definitivamente en la situación que vive el país, darle una respuesta a la madre de la patrullera asesinada, en estos casos es muy complicado. Lo que hay que mirar es cómo se analiza la situación, todo lo que se requiere en este momento es evaluar de qué parte viene y cómo actuar”.

Enfatizando que “no solo se consigue la paz por medio de tener cada vez mayor número de policías en una región. Lo que se presenta en este momento son cualquier cantidad de grupos que están al margen de la ley en busca de hacerle al poder”.

Mas detalles en la siguiente transmisión: