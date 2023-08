Audiencia de preclusión por muerte de Jorge Enrique Pizano será el 29 de septiembre.

W Radio conoció en primicia que el viernes 29 de septiembre se realizará la audiencia de preclusión de la investigación por la muerte en extrañas circunstancias del ‘controller’ de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano, ocurrida el 8 de noviembre de 2018; en esa misma diligencia, el abogado Miguel Ángel del Río, presentará pruebas contundentes para pedirle a un juez que reabra el caso.

Según expresó el abogado Del Río, las evidencias que presentará podrían demostrar que integrantes de la Fiscalía General de la Nación en 2018, al parecer tendrían relación con la misteriosa muerte de Pizano, quien falleció a finales de 2018 y aunque en un principio se consideró que la causa de su deceso fue natural, pues padecía un cáncer, tres días después empezó la polémica, pues su hijo falleció, tras ingerir el contenido de una botella que se encontraba en la oficina de su papá.

El 21 de julio de 2022, la Fiscalía archivó la investigación por la misteriosa muerte del Supervisor Especial de la Ruta del Sol II, sin embargo, el abogado Del Río en enero de este año solicitó al ente acusador, reabrir el caso.

Precisamente, Del Río le dijo a W Radio que esas pruebas serán directamente contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Entre tanto, mostró una carta fechada el 27 de agosto de 2018 en la que Pizano envió una carta al entonces fiscal general de la Nación en la que le pide que ordene medidas de protección para garantizar su integridad y la de su familia.

“Me dirijo a usted, señor fiscal general de la Nación de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan, para que sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia dado la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del sol II , que hoy tienen en la cárcel a muchos que intervinieron en los actos ilícitos denunciados por mi en dicha empresa; declaraciones que brinde en la fiscalía No 80 como en el tribunal de Arbitramento entre la ANI y La Concesionaria Ruta del Sol SAS como en la S.I.C..”, a partes de la carta.

Igualmente, recalcó que sería testigo en investigaciones por el escándalo de corrupción trasnacional de Odebrecht.

“Así mismo que seré llamado como testigo en dichas investigaciones y juicios que se llevarán a cabo por parte de la Fiscalía No 80; ya que la petición elevada el día 14 de agosto de 2018 a la fiscal No 80 Amparo Cerón fue tramitada por esta a la dirección de protección; Dirección que personalmente me indicó el día 23 de agosto de 2018 que no se me daría protección física alguna, ya que el programa no lo ofrece y que es potestad del fiscal general de la Nación acceder o no a esta solicitud, anexo documentos respectivos”.

Pizano agregó que “dado la gravedad de los hechos que denuncie y que puse de presente y que soy testigo para misma Fiscalía solicito respetuosamente a su despacho que se me brinde protección física a mi familia en Colombia y preventiva a mi familia que reside en el exterior”.

El ‘controller’ de la Ruta del Sol finalizó esa carta asegurando que, en caso de que se le otorguen las medidas de protección, él no podría atestiguar.

Ampliar