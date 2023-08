Nunca tuve relación con Nicolás Petro: César Vásquez, tío de Days Vásquez

En diálogo con El Reporte Coronell de W Radio, César Emilio Vásquez Buendía conversó acerca de su posible vinculación al proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que enfrenta el exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

Vásquez Buendía, quien es tío de Daysuris Vásquez –exesposa de Petro Burgos–, fue quien firmó una promesa de compraventa de una casa en el conjunto La Herradura de Barranquilla, dando 700 millones de pesos de arras. El valor total de la propiedad es de 1.650 millones.

A pesar de que el negocio finalmente no se hizo, esa promesa de compraventa es una de las pruebas documentales que tiene la Fiscalía General de la Nación para mostrar el enriquecimiento ilícito de la pareja.

En La W, al preguntársele por qué aceptó firmar la promesa de compraventa de un bien que no era suyo sino del exdiputado Petro Burgos y de su sobrina, Vásquez respondió: “En ningún momento estuve enterado de esas negociaciones. Ella (Days Vásquez) solo me pidió que acudiera a la notaría a firmar una promesa de compraventa”.

Además, aseguró: “Nunca tuve relación o confianza con Nicolás Petro, jamás me pidió ningún favor. Todas las cosas las manejé con Days Vásquez”.

También afirmó que todos los dineros que él recibía eran devueltos a Days Vásquez.

Finalmente, Vásquez reveló que, hasta la fecha, no ha sido citado a declarar por la Fiscalía y sostuvo que está dispuesto a colaborar con las autoridades cuando se requiera.

“En ningún momento le he dado la espalda a todo esto. Me tocó adelantar mi salida del país por este problema y, al hacerlo, no tenía ningún impedimento ni notificación”, indicó.

Es preciso señalar que Vásquez puede terminar condenado a una pena de 6 a 22 años de prisión por firmar un papel para hacerle un favor a su sobrina Days Vásquez y a su entonces esposo Nicolás Petro Burgos.

Lo paradójico del caso es que tanto Petro Burgos como Vásquez están libres porque ofrecen colaborar con la Fiscalía General de la Nación, mientras que él –que solo fue un instrumento de la codicia– podría terminar llevando la peor parte.

