La verdadera historia de PainKiller, exitosa serie de Netflix sobre el OxyContin en EE.UU.

El escritor y exreportero del The New York Times Barry Meier, autor del libro PainKiller, que inspiró la nueva serie de Netflix estrenada el 10 de agosto con el mismo nombre, conversó en La W sobre la problemática que hay en Estados Unidos por la epidemia de opioides.

Para iniciar, Meier se refirió a la importancia del tema del abuso de la Oxicodona, “estoy agradecido porque salió la serie porque es difícil que las personas vean que estas empresas farmacéuticas tengan un marketing para engañar a las personas con mentiras, por eso creo que nadie se dio cuenta de lo que iba a ocurrir”.

Asimismo, explicó el proceso que se tiene para que la FDA apruebe un medicamento. “La FDA tiene un proceso muy riguroso, pero la Oxicodona era muy necesaria para tratar dolores crónicos, entonces para volverlo un negocio de miles de millones de dólares tenían que hacer marketing con esa droga y salir a venderla a los médicos para decirles que se podía usar para el dolor del día a día y los más fuertes”.

Añadiendo que “esta droga es doblemente más fuerte que la morfina y es muy adictiva”.

Por otra parte, señaló que los visitadores médicos fueron beneficiados con bonos de alto valor para poder impulsar el consumo de este medicamento en los hospitales. “Les decían a los doctores que dieran las dosis más altas posibles, seguramente les daban mucho dinero”.

Meier también indicó que “yo me retiré en 2018, no me enfoco mucho en los temas medicinales como antes, pero si yo fuera periodista activo estaría investigando la ozempic. Me preocupa cuando un medicamento está teniendo tanto éxito porque creo que debe haber algo detrás”.

