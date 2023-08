‘La Hija del Mariachi, el musical’ será una obra moderna: Martina ‘La Peligrosa’

La inolvidable historia de ‘La Hija del Mariachi’ regresa en una versión musical, que contará con un repertorio de más de 20 canciones interpretadas por diferentes actores y cantantes, entre ellos la artista Martina ‘La Peligrosa’, quien pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para dar detalles de este nuevo proyecto.

La cantante aseguró que “‘La Hija del Mariachi’ es una obra que todos los colombianos amaron y ahora traemos a una hija del mariachi renovada que conserva la esencia de la música ranchera, pero que estará aterrizada en esta época”.

Martina ‘La Peligrosa’ explicó que en este musical se resaltan, principalmente, de las canciones de José Alfredo Jiménez. Además, reveló que entre los rostros que harán parte de este proyecto se encuentran Karoll Márquez, Carmenza, Gómez, Luz Velásquez, entre otros.

En cuanto a su personaje, señaló que: “me sorprendió que me llamaran a protagonizar un musical de rancheras, pero me encantó este reto. La música ranchera ha sido parte de todos, no es una cosa que esté completamente alejada de los colombianos que amamos esta música, y en mi casa no ha sido la excepción. Pero sin duda es la primera vez que voy a cantar rancheras, ha sido toda una responsabilidad, repasar las letras con conciencia de cantarlas como son y hacer el mejor trabajo posible lejos de ser mexicana, pero sí muy colombiana amante de la música ranchera”

Así mismo dijo que “esta obra es una historia moderna, para que las nuevas generaciones se conecten con esta historia”.

‘La Hija del Mariachi’, se estrenará el 21 de septiembre en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.