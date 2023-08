Por faltas a los estándares de calidad demolerán parte del nuevo puente de Juanchito

Luego de las pruebas de control, seguimiento y vigilancia normativas a la obra del nuevo puente de Juanchito que arrojaron faltas en los estándares, la Gobernación del Valle del Cauca anunció que parte de la estructura deberá ser demolida.

A propósito de las denuncias ciudadanas que advierten posibles nuevos retrasos en la obra, la mandataria Clara Luz Roldán, aseguró que el percance no pone en riesgo su entrega total a finales del presente año.



Explicó que las fallas detectadas obedecen a deficiencias en la dovela número 9, la cual no alcanzó la resistencia mínima especificada en los diseños.



La gobernadora precisó que la responsabilidad de remover y reconstruir la dovela, es de Cementos Argos porque el material suministrado por la compañía no tenía la calidad requerida.



Por su parte, el interventor de la obra indicó que la fundición se realizará esta misma semana.



El nuevo puente de Juanchito, cuyo valor supera los $47 mil millones de pesos y que lleva más de ocho años en construcción, actualmente tiene un avance del 92% en la superestructura y del 48% en los accesos al puente.