Miguel Uribe responde a UNP: “como senador, no me han pagado un centavo de gasolina”

Miguel Uribe responde a DNP: “como senador, no me han pagado un centavo de gasolina”

Congresistas del Pacto Histórico el partido de gobierno, como también congresistas del Centro Democrático, el partido de oposición y miembros de las curules de paz, hacen parte del grupo de 18 legisladores a los cuales la Unidad Nacional de Protección, UNP, le hace el pago del combustible de los carros que tienen bajo su esquema de seguridad.

El grupo total de los beneficiarios lo dio a conocer este miércoles el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en un debate en el Congreso de la República, en donde aclaró la información parcial que había dado en la noche anterior en la plenaria el senador Miguel Uribe, quien leyó a un grupo de sus compañeros de Senado.

En la lista dada por el director de la UNP están Iván Cepeda, senador Pacto Histórico; Diógenes Quintero, representante a la Cámara de las curules de paz; Jahel Quiroga, senadora de la UP; Aida Avella, senadora de la UP; Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara de las curules de paz; Jorge Rodrigo Tovar, representante a la Cámara de las curules de paz; Juan Felipe Corzo Álvarez, representante del Centro Democrático.

Siguen en la lista María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; José Vicente Carreño, senador del Centro Democrático; Ermes Evelio Pete Vivas, representante Pacto Histórico; Jorge Andrés Cancimance López, representante Pacto Histórico; José Alberto Tejada Echeverry, tiene una medida cautelar de la CIDH y es representante de Colombia humana; Gloria Flórez, senadora Colombia Humana; Alfredo Deluque, senador Partido de la U; Wilmer Yesid Guerrero, representante Partido Liberal; Marelén Castillo Toro, representante a la Cámara; Juan Loreto Gómez Soto, representante a la Cámara del Partido Conservador y Clara López, senadora del Pacto Histórico.

“Este Gobierno, esta administración no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ni una sola resolución, ni ninguna autorización para darle esto a algún parlamentario o partido, así que todo lo que encuentran fue entregado antes de llegar nosotros a la administración. Hay algunas salvedades, hay algunas motivaciones, pero nosotros no hemos entregado ni uno solo”, indicó.

El director Rodríguez, precisó que “esta administración no ha autorizado ni un solo derecho para esto. Yo no he firmado ninguna resolución ni ninguna autorización para conducir a ningún parlamentario de ningún partido”. Insistió que “todo lo que encuentran fue entregado antes de que llegáramos nosotros”.

Por su parte el senador Iván Cepeda, al pronunciarse sobre el caso, sostuvo que “desde hace años tengo protección del Estado debido a mi grave situación de riesgo, la cual está comprobada de manera periódica, ya que cada año se realiza un examen sobre esta situación y se dictamina que tengo una situación de riesgo extraordinaria. Tengo un esquema de protección, es cierto. Ese esquema recibe gasolina, y yo pago una buena parte de esa gasolina”.