Procuraduría citó al general (r) Tito Castellanos a versión libre

La Procuraduría General de la Nación escuchará en versión libre al general (r) Tito Yesid Castellanos Tuay, tras los señalamientos por sus presuntos nexos con una red de contrabando.

La red sería liderada por un empresario Ricardo Orozco Baeza, identificado con el alias de “el bendecido”, quien venía controlando el ingreso ilegal de contenedores por Buenaventura y Cartagena, para lo que ofrecería millonarios pagos de manera ilegal.

“Como parte del expediente, el Ministerio Público citó también a declarar, además de Orozco, al mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas y a los expolicías Alexander Galeano Ardila y José Helí Alzate, personas que se encuentra actualmente privadas de la libertad”, dijo la Procuraduría.

Entre tanto, en diálogo con La W, el ex subdirector de la Policía Nacional, el general Tito Castellanos, respondió a los señalamientos sobre sus supuestos nexos con una red de corrupción y de narcotráfico. “Hasta el momento tengo visa, no tengo ningún problema”, advirtió al Inicio de la entrevista.

Asimismo, el general se refirió a su salida de la Policía Nacional, indicando que “se presentaban situaciones con compañeros de curso que el señor director en su sabiduría nos hacía ver, él nos manifestaba que esas situaciones no se podían permitir, es muy sano lo que pasó con nosotros, si en algún momento a usted como director le llega información sobre ‘Matamba’ y la fuga de Mattos, que me están indagando, si le llega informaciones de un complot de los oficiales subalternos, realmente la decisión sabía fue solicitar que los oficiales dieran un paso al costado”.

Sobre su relación con los uniformados acusados Pablo Andrés Uribe, Carlos Mario Montoya, Andrés Felipe Osorio y el patrullero Elkin José Tovio, quienes fueron señalados por su participación en un esquema que comenzó con el robo de recompensas destinadas a la lucha contra el narcotráfico, para luego asociarse con organizaciones criminales como el Clan del Golfo y La Cordillera en el tráfico de cocaína, el general dijo:

“No tengo ninguna relación con los hechos, no conozco a los implicados, nunca he estado vinculado a temas ilícitos y no he sido requerido por la justicia, hice la solicitud una vez salí y la respuesta es que no estoy investigado, me pongo a disposición (…) fui el director de Antinarcóticos, en el lapso de 2019 a 2020 fui delegado por la Policía ante otro país, regresé y estuve seis meses como subdirector de Antinarcóticos y después al Inpec”, detalló.

Castellanos también respondió sobre su patrimonio y el de su familia, que sería de más de 2.000 millones de pesos. Según él, se debe a un tema de una liquidación de su esposa.

“En 2006, en la masacre de Jamundí murió un mayor, era la pareja de mi esposa, por eso se hizo una demanda al Estado y salió por miles de millones de pesos. Se decidió abrir dos cuentas en Estados Unidos, una la hace mi esposa y otra mi hijo. De Policía por obvias razones tenía que abrir cuentas allá, yo puedo dar los soportes de cuál fue la indemnización”, mencionó.