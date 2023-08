La masturbación en pareja debe estar incluida en el menú sexual: sexólogo

En viernes de salud sexual de Salud y Algo Más, el sexólogo Germán González se refirió a la masturbación en pareja.

“Es una estrategia bastante efectiva, pero desafortunadamente muy olvidada (…) la masturbación está relacionada con algo demoniaco, como si no estuviera bien sentir placer. Pero actualmente estamos fomentando el conocer al otro y darse a conocer, en capaz de transmitirle al otro lo que me gusta y lo que no me gusta; y abandonar esa creencia que la penetración es el objetivo”, explicó el sexólogo.

En cuanto al tema de la comunicación en pareja, explicó que esta es fundamental para conocer al otro en el tema sexual. “Hay que ser asertivos en la comunicación y dejarse llevar. La masturbación debe estar incluida entre el menú sexual”.

Además, se refirió a una de las claves al momento de comunicar lo que se espera en el acto sexual: la empatía.

“A veces uno reclama empatía, pero no es empático cuando le dan una sugerencia, hay que enfocarse en sentir más y pensar menos”, añadió el experto.