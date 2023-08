Las explicaciones que dio Armando Benedetti a Petro por los “$15.000 millones en campaña”

El presidente Gustavo Petro conversó en exclusiva con la Revista Cambio y W Radio sobre el escándalo que rodea al exembajador de Venezuela Armando Benedetti y la exjefa de Gabinete Laura Sarabia luego de conocerse los polémicos audios en los que se escuchar hablar del ingreso de 15.000 millones de pesos para la campaña ‘Petro presidente’.

Para iniciar, el primer mandatario indicó que esporádicamente habla con el exembajador Benedetti, “tuvo un papel protagónico y hay que reconocerlo. Las 100 reuniones no las hace él, las hacen muchos equipos y mi nombre porque o si no, no llegan. La campaña se financió, no tengo las cifras exactas, pero supera los 20.000 millones, la primera vuelta fue algo así como 20.000 millones y hay una segunda vuelta, yo sí conozco el peligro de eso, sé qué pasaría, es la oportunidad de oro para mucho vividor, yo dije que la mafia quería meter plata a la campaña mía y no era cualquier plata, hablaban de 10 millones de dólares”.

Añadiendo que “yo no sé cuánta gente le llegó a Benedetti, yo nunca hice cuentas. A mí no me interesaba tener una campaña con 100.000 millones de pesos porque sabía que eso es mafia, entonces lo que yo hice básicamente fue endeudarme; aún tenemos deuda. Al principio tenía duda de que la banca me prestara por obvias razones, pero cuando uno está encabezando las encuestas entonces a la banca le da temor decir que no”.

En esa misma línea, fue tajante al decir que Laura Sarabia nunca se metió con el dinero de la campaña, “ella lo que hizo fue hacerme engordar”.

“Esas grabaciones no son interceptaciones, lo depositan en manos de alguien, un periodista, y ahí lo que hay es una pelea entre Benedetti y Laura, un tema de celos de poder que a mí me asusta, no soy yo lo que desata eso, es el poder”, agregó.

Por otra parte, resaltó que le ha pedido a Armando Benedetti que se cuide mentalmente. “En esos audios se nota que está alterado, él combina un sentimiento que es el celo, él tiene una visión del Gobierno diferente a la mía (…) él ve a gente que ha estado con él como Roy y Prada en sitios de decisión. Y a mi me gusta que Laura es muy eficaz, pero a él le dolió mucho eso y en medio del trago lo expresa presionando y él lo reconoce, no estuvo bien”.

De igual manera, indicó que le reclamó a Benedetti por decir que Petro tenía problemas con las drogas, “yo le reclamé porque ni siquiera me tomo un trago con él, yo me cuido. Yo no puedo saber cómo es él borracho, no he tenido esa experiencia, él si me insinuaba a que tomáramos (…) en realidad lo que hay es un problema de celos”.

A pesar de esto, dejó claro que todavía considera a Benedetti como su amigo.

Escuche la entrevista completa a continuación: