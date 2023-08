“Le he pedido que se cuide mentalmente”: Petro a Armando Benedetti

El presidente Gustavo Petro reveló en exclusiva para la Revista Cambio y W Radio que le pidió el exembajador Armando Benedetti que cuide su salud mental, esto a propósito del escándalo que los rodea por los polémicos audios con Laura Sarabia.

El jefe de estado se refirió a ese caso en medio de la entrevista y resaltó que la discusión entre ambos se desató por un tema de “celos de poder”.

“Lo que hay es una pelea entre Benedetti y Laura, un tema de celos de poder que a mí me asusta porque yo no me siento presidente. No soy yo lo que desata eso, es el poder”, dijo.

Adicionalmente, reveló que “yo le he pedido que se cuide mentalmente (a Armando Benedetti), que estuviera borracho no sabemos, se nota que estaba alterado y lo combina con ese sentimiento de celos contra Laura porque ella estaba más cerca de mí”.

De igual manera, el primer mandatario indicó que Benedetti tiene una visión de Gobierno diferente a la suya, “yo lo traduzco como lucha social, él lo traduce como un problema de relaciones personales, eso esa una separación teórica incluso de lo que es el poder”.

Sin embargo, Petro dejó claro que, a pesar de esos polémicos audios, sigue considerando a Benedetti como su amigo, “yo le tengo cariño, lo que hizo ahí en esa conversación nos puso en manos de nuestros rivales porque entonces todos buscando los 15.000 millones, pero claro que los 15.000 millones están ahí, son préstamos, no de cualquiera, son de la banca”.

“A nosotros nos prestó Bancolombia y su rival”, dijo para finalizar.

Escuche la entrevista completa a continuación: