“Ya veremos”: presidente Petro ante posibilidad de que Laura Sarabia regrese al Gobierno

El presidente Gustavo Petro conversó en exclusiva con la Revista Cambio y W Radio sobre los temas más importantes que rodean su gestión y por los cuales ha sido altamente cuestionado por la oposición.

Uno de estos temas fue la posibilidad de que Laura Sarabia, exjefe de Gabinete, regrese a su Gobierno. El tema salió a colación luego de ser cuestionado por el director de la Revista Cambio, Federico Gómez Lara, sobre el papel que jugó Sarabia en la reunión que tuvo el primer mandatario con los abogados de su hijo Nicolás Petro, Juan Trujillo y David Teleki.

“Sé que un amigo los propuso, pero fue después, entonces yo pregunté a varios quién tiene los teléfonos de esos señores, quería comunicarme con ellos, entonces todos los de mi oficina buscaron”, dijo.

Por último, dejó abierta la posibilidad de que Laura Sarabia regrese a su Gobierno.

“Ya veremos. Ese episodio me costó, eso me hizo sufrir porque ahí murió un coronel y no tenía por qué morir, es más, en mi criterio, a él lo mata la presión de la prensa (…)”.

Escuche la entrevista completa a continuación: