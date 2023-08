Petro sobre el coronel Óscar Dávila: “a él lo mata la presión de la prensa”

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con la Revista Cambio y W Radio sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, quien, según el reporte de Medicina Legal, se suicidó el viernes 9 de junio en su carro, en medio del escándalo entre el exembajador Armando Benedetti y la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

En su momento, Martha Mancera, vicefiscal general dijo que “la conclusión para la Fiscalía es que el teniente coronel, el 9 de junio decide quitarse la vida con el arma de su conductor”.

Sobre este tema, el presidente Gustavo Petro comentó que “ese episodio que también me intentan vincular a mí me costó, eso me hizo sufrir porque ahí murió un coronel y no tenía por qué morir, es más, en mi criterio, a él lo mata la presión de la prensa”.

Añadiendo que “esa tarde fue normal, él llevó a su mamá al aeropuerto, habló con la hermana y con su familia y entonces yo trataba de ver cómo llegó a esa decisión, para mí, que no era el relato de la prensa, era que se había suicidado”.

Asimismo, el primer mandatario comentó que “yo lo vi una vez en mi vida, no sabía que trabajaba ahí, no tenía una relación con él, mi pregunta fue el tema del polígrafo que no sabía que existía en la Presidencia, yo les pregunté cuál es el protocolo de eso y él me explicó y esa fue la relación con él (…) se criminalizó el uso del polígrafo”.

En esa misma línea, Petro indicó que “la misma Laura había puesto la denuncia penal, es el fiscal que tiene el caso el que orden interceptar a la señora por un robo familiar. No me pareció que se debió llegar a esos niveles. Ahí conocí a Dávila, quizá yo también debí haber puesto atención en las presiones (…) fue algo que me motivó a ir a ver a mi hijo”.

En cuanto a sus señalamientos de que la presión de la prensa mató al coronel, el presidente reafirmó que “sí la presión lo mató y fue la prensa. Él no estaba presionado por nosotros, él estaba preocupado por el proceso. Él estaba preocupado por la interceptación, yo no conozco bien los pormenores de eso, me da la impresión de que la Dijin hace algo que dentro de ellos es legal, pero que no lo es”.

Por último, resaltó que el coronel estaba solo y no aguantó la presión.

