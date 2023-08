“Hay un tema de celos de poder”: Petro por audios entre Laura Sarabia y Benedetti

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con la Revista Cambio y W Radio sobre la polémica que se desató luego de hacerse públicos unos audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, en donde el exembajador hace fuertes declaraciones sobre la campaña de ‘Petro presidente’, y por los cuales, ambos funcionarios salieron de sus cargos.

Según el presidente Petro, lo que se evidencia en los audios es un tema de celos e inconformismo por parte de Benedetti por el poder que le dio el primer mandatario a su exjefa de Gabinete.

“Esas grabaciones no son interceptaciones, lo depositan en manos de alguien, un periodista, y ahí lo que hay es una pelea entre Benedetti y Laura, un tema de celos de poder que a mí me asusta porque yo no me siento presidente. No soy yo lo que desata eso, es el poder”, dijo.

Añadiendo que “el poder es una droga y matan por eso, hay personas que se transforman por eso, a mí el episodio no me gusta, el ejercicio del poder, yo me guarezco de eso”.

De igual manera, Petro también indicó que “yo le he pedido que se cuide mentalmente (a Armando Benedetti), que estuviera borracho no sabemos, se nota que estaba alterado y lo combina con ese sentimiento de celo contra Laura porque ella estaba más cerca de mí. Él tiene una visión de Gobierno diferente a la mía, yo lo traduzco como lucha social, él lo traduce como un problema de relaciones personales, eso esa una separación teórica incluso de lo que es el poder”.

Por último, contó que le reclamó al exembajador por haber afirmado que Petro tenía problemas de cocaína porque “ni siquiera me tomo un trago con él, yo me cuido”.

“Yo le tengo cariño, lo que hizo en esa conversación nos puso en manos de nuestros rivales. Los 15.000 millones están ahí, no de cualquiera, son de la banca”, dijo para finalizar.

Escuche la entrevista completa a continuación: