Una de las cosas más habituales que todos experimentan es el ponerse rojos cuando sienten pena o vergüenza en diferentes espacios o situaciones, lo cual tiene una razón de ser y varias emociones pueden ser las causantes.

Cristina Ruiz Coloma, psicología positiva del Centro Médico Teknon, asegura que “es algo que nos sucede a todos, en mayor o menor grado, y no siempre está provocado por una situación de vergüenza. A veces se trata de una cuestión más fisiológica de cada uno”.

Aunque no es grave, si se da con frecuencia puede producirse la eritrofobia, que es el miedo a ponerse rojo, por eso acá le explicamos por qué se da el enrojecimiento y algunos consejos para controlarlo.

¿Por qué cuando sentimos vergüenza nos ponemos rojos?

La coach Elia Tabuenca de ‘Psicología Online’ expuso que cuando se experimentan emociones intensas como la vergüenza, la inseguridad, la atracción o incluso la ira, es común que los vasos capilares en la cara se dilaten, provocando un enrojecimiento, causado por una mayor circulación sanguínea en la zona y es perceptible debido a la transparencia de la piel en esa área.

El sistema nervioso autónomo es el responsable de esta reacción y aunque no podemos controlarlo conscientemente, sucede como una respuesta instintiva a estímulos emocionales.

Sin embargo, es importante entender que este fenómeno no es una enfermedad, sino una reacción completamente natural. Aunque algunas personas pueden no mostrar rubor debido a su tono de piel, esto no significa que no experimenten las mismas emociones, ya que esta situación puede ocurrir a cualquier individuo.

En algunos casos, el rubor puede ser tan intenso que puede llegar a ser doloroso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando estamos hablando en público o cuando nos encontramos en una situación social embarazosa.

¿Cuándo buscar ayuda?

A pesar de su naturaleza, existen situaciones en las que el rubor facial puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de una persona. En casos en los que el rubor se vuelve abrumador, causando angustia o estrés extremo, se recomienda buscar la ayuda de un especialista, como un terapeuta, pues podría tener eritrofobia.

Si el rubor impide llevar una vida cotidiana normal o lleva a la evitación de interacciones sociales, puede buscar asesoramiento.

¿Cómo controlar el enrojecimiento?

Tabuenca, ofreció algunos consejos prácticos para lidiar con el enrojecimiento del rostro en situaciones incómodas o que no se pueden controlar, ¡tome nota!

Respiración: realizar ejercicios de respiración puede ayudar a relajar los nervios y permitir que la circulación fluya naturalmente, disipando la ansiedad asociada al rubor.

realizar ejercicios de respiración puede ayudar a relajar los nervios y permitir que la circulación fluya naturalmente, disipando la ansiedad asociada al rubor. Relajación: practicar técnicas de relajación como el yoga o la meditación de manera regular puede ayudar a controlar las reacciones emocionales, permitiéndote tener un mayor control sobre tus impulsos.

practicar técnicas de relajación como el de manera regular puede ayudar a controlar las reacciones emocionales, permitiéndote tener un mayor control sobre tus impulsos. Distracción: cambiar el enfoque mental hacia algo diferente puede reducir la ansiedad y ayudar a olvidar la situación que provocó el rubor.

cambiar el enfoque mental hacia algo diferente puede y ayudar a olvidar la situación que provocó el rubor. Agua fría: beber agua fría puede ayudar a enfriar el cuerpo y reducir el enrojecimiento facial, brindando una solución rápida en momentos de incomodidad.

El rubor facial es causado por la dilatación de los vasos capilares en respuesta a emociones intensas. Aunque no es una enfermedad, puede afectar la calidad de vida en ciertos casos, así que cada caso es diferente.