Al Oído: Alarmante mapa del delito en Bogotá; Claudia López se rajó

Bogotá

Nuevas cifras en Bogotá confirman que la inseguridad no es percepción, es una realidad, y estamos Al Oído de la radiografía del delito en la ciudad que será la investigación que sacará el concejal Rolando González en los próximos días.

Y es que plantea ejes transversales en el centro de la problemática que ocurre en la ciudad. Comienza porque en la ciudad hay 194 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio global es de 300 policías. Ahí puede arrancar el camino para entender en lo que se ha convertido vivir en la ciudad.

En el segundo semestre del 2023 aumentaron los principales delitos que, de acuerdo con las cifras de la Secretaria de Seguridad, son: hurto a personas, automotores y motocicletas. Comparado con el mismo periodo del 2022, el robo presentó un incremento del 25%, lo que indica que el ciudadano de a pie es la víctima principal del delincuente.

En promedio, 409 personas son víctimas de hurto cada día en Bogotá.

Radiografía del comportamiento del delito

Al ser el hurto el delito que más aumentó en la capital, el top 10 de las localidades en las que se presentan más hurtos, es decir las localidades más inseguras en Bogotá.

Suba Kennedy Engativá Chapinero Teusaquillo Usaquén Santa Fe Puente Aranda Barrios Unidos Los Mártires

En las localidades en que se incrementaron los hurtos por encima de un 50% empeorando su seguridad, la radiografía evidencia: Curioso que sea la zona en la que el tren de Aragua ha crecido, cuando hay denuncias de que en el nuevo ‘Cartuchín’ estas bandas recuperaron el control. Es exactamente detrás de Corabastos, una calle del terror.

Teusaquillo - 67,4%

Barrios Unidos - 64,44%

Los Mártires - 52,72%

Esto evidencia que la seguridad en Bogotá le quedó grande a esta administración que se hacía llamar la Bogotá cuidadora, que realmente solo llegó a improvisar.

Según la Encuesta de Percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 77% de los ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad.

De acuerdo con Fenalco, el 64% de los comerciantes se sienten inseguros en la localidad donde desempeñan su actividad económica. Así es imposible.

Sigue la impunidad y muchos son los que no denuncian por lo que puede existir un subregistro, la justicia queda de manos cruzadas y lastimosamente la reincidencia es casi del 90%, luego de que salen a la semana aproximadamente vuelven a cometer el delito.

Ya que estamos en época de promesas, de abrazos y de campaña, la futura administración tiene el reto de mejorar la relación con la Policía. Se debe avanzar y fortalecer la seguridad de la mano de tecnología y trabajar en pro de que ya no sean los bandidos los que nos gobiernen. Hoy estamos a las anchas del delito.

Por favor candidatos a la alcaldía de Bogotá no se concentren en temas nacionales porque son taquilleros aterricen en temas locales, la grave situación de inseguridad que vivimos en Bogotá debe tener la importancia que merece en la opinión pública.

González emprendió para esta investigación un trabajo de campo en el que con su equipo dividieron las zonas de la ciudad y empezaron a realizar distintos recorridos durante 24 horas por toda la ciudad, lo que encontró el cabildante fue peor de la realidad que se evidenciaba en las noticias y en las cifras.

“Con preocupación me di cuenta que la oficina del Tren de Aragua tiene dominio en diferentes zonas en donde es casi imposible permitir el ingreso de la Policía, las bandas tienen un punto de encuentro en común la Mariposa en Usaquén y el ‘Cartuchín’. Esto afecta la seguridad de Kennedy y es la respuesta a que en Teusaquillo aumente la inseguridad”, dijo el cabildante.

“La inseguridad se tomó las calles de Bogotá, en mis recorridos de Bogotá 24 horas me dolió no encontrar nunca retenes de la Policía ni verlos en recorridos por algunos sectores, comerciantes de la 45, Engativá, Kennedy y el Park Way se quejan de extorsiones y temen denunciar”, puntualizó el concejal Rolando, quién en los próximos días revelará toda su investigación.