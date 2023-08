Canciller Leyva defendió al presidente Petro y sus propuestas

A través de un video expuesto en las redes sociales, el canciller Álvaro Leyva una vez más salió en defensa del presidente Gustavo Petro. Leyva, aseguró que el presidente ha sido cuestionado por cada movimiento cuando lo único que desea es lograr una mejor Colombia.

“Después de mucho batallar en la palestra política, las urnas le conceden el triunfo a un hombre de la gleba que ahora habría que linchar, que es que debe dar a conocer su cuadro hemático, que se necesita establecer cuál es su estado de ánimo, a qué hora se levanta y por qué se duerme tarde”, dijo Leyva.

El alto funcionario también se refirió a la situación del mandatario, luego que su hijo Nicolás Petro se viera sumergido en un lío de dineros ilegales en medio de la campaña electoral.

“No se confunda lo que muy a su pesar puede estar sucediéndole a nivel familiar. Sus manifestaciones al respecto han sido transparentes, un ejemplo, lo que permite divorciar todo ello de su gobierno que bien sigue su marcha”, agregó.

De igual forma, Leyva defendió la propuesta de un Acuerdo Nacional en el país.

“Acuerdo Nacional propuesta Petro, con todas y todos. No hay paso atrás, es el capítulo que sigue. Los hechos son tozudos, es que vamos por una patria justa, grande y digna”, dijo

Por último, el canciller aseguró que el presidente va a culminar su Gobierno cumplirá con los proyectos planteados.

“Continuará el presidente Petro buscando la igualdad de oportunidades. Presentando proyectos para que se debatan, no para imponerlos a las patadas, porque no es un tirano, es un demócrata consumado. ¿Será muy grave querer darle de comer al hambriento, o brindarle agua al sediento, o vestir al desnudo y enseñar al que no sabe? ¿O recordar los actos y obra del Papa Francisco pensando en salvar la madre tierra, nuestra casa común, obsesión del señor Petro?”.