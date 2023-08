Gobierno desvirtúa las marchas dándole contentillos a unos: líder de motociclistas

Hoy en las manifestaciones convocadas por diferentes gremios del transporte en contra del alza de los precios del combustible, habló ante los micrófonos de la W Miguel Forero, líder de los motociclistas en la ciudad de Bogotá y señaló que por primera vez, moteros y transportadores se unen en una sola voz.

“Tenemos un parque automotor que en el 80% el trabajador con sus motocicletas, se está viendo afectado a la hora de tanquear su motocicleta para tanquear. Vimos que los señores de los taxis sacaron un acuerdo con el gobierno y los felicitamos me parece muy bien. Sin embargo, vemos que debe ser un tema de igualdad, equitativo. Nos sorprende que cada vez que nosotros queremos salir a marchar el Gobierno sale a desvirtuar las marchas, dandole contetillos a unos y a otros no con el fin de que no salgamos a marchar”.

Sobre las formula ideal para los precios de los combustibles comentó que si hay una solución para el gremio de los taxistas, debe haber también para el resto de personas.

“Debe haber una formula para evitar estas alzas. Nosotros sabemos que esto viene de gobiernos anteriores, no puedo decir de donde, pero nosotros lo único que le pedimos es que se ponga también en los zapatos del pueblo. Al motociclista que trabaja en su moto hoy en día que hacia con 20.000 pesos un recorrido para llevar el pan a su casa, hoy al día está tasqueando con 34.000 pesos”.