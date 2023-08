¿Qué pasó con el proceso de responsabilidad fiscal por el parque biblioteca de Tunja?

Tunja

El contralor municipal de Tunja, Fausto Castelblanco , narró que el Parque Biblioteca que se ve hoy es solo el parque, pero no hay biblioteca por ninguna parte, es un contrato de 2010 por un valor de $7.323 millones, es decir han pasado 13 años sin que se tomen decisiones de fondo.

“En 2015 la Contraloría Municipal de Tunja, hizo una auditoría especial en donde arrojó un hallazgo por mala planeación tanto en estudios previos como diseños. Hallazgo que fue remitido a la oficina jurídica el 27 de diciembre de 2016″, conto Fausto Castelblanco.

El actual contralor dice que el proceso de responsabilidad fiscal tiene unos términos para resolverlo si hay o no responsabilidad fiscal.

“Quiero traerlo a colación, porque una de las tareas que estamos haciendo con el nuevo equipo es revisar procesos que estén a punto de prescribir o que no hayan tenido actuaciones en algún tiempo, efectivamente encontramos que este es uno de los procesos que se encuentra entre la oficina de responsabilidad fiscal, donde se apertura solo hasta 2018, es decir estuvo más de un año quieto”, afirmó.

Agrega: “A partir de abril de 2018 se comenzó a contar los 5 años para resolver si hay o no hay responsabilidad fiscal. No quiero lavarme las manos, pero yo inicié hace un año y medio mis labores. Efectivamente el valor total del contrato $3.723 millones, el hallazgo lo dejan justamente por el monto del total del contrato”.

Así mismo, recordó que por el caso se tienen 11 imputados y cuatro aseguradora. “Vemos que desde abril de 2018 hasta el 10 de febrero de 2022 no hay ningún tipo de actuación, entonces han pasado 4 años donde efectivamente está quieto el proceso”.

Castelblanco dice que dentro de las primeras tareas que hizo fue entrar a revisar a través de la oficina jurídica y hacer un barrido para actuar frente a ese y otros procesos.

Cuenta que iniciaron las indagaciones, pero el debido proceso y todos los protocolos para llegar a una conclusión tienen varios pasos.

“Inicialmente el 10 de febrero el jurídico comienza por hacer el reconocimiento de personerías jurídicas, en marzo y junio cita versiones libres como lo determina la ley, seguidamente análisis de pruebas, asignaciones de apoderados de oficio, autos de pruebas de versiones libres, prácticas de pruebas y nuevamente reconocimiento de personerías jurídicas, porque muchos de los supuestos implicados cambian de representante y nuevamente hay que iniciar el proceso de reconocimiento de personería jurídica. En marzo 2023 se hizo un auto de imputación, inicia la notificación de todos los posibles responsables viene todo un proceso de resolver aclaraciones, apelaciones, nulidades y el 31 de agosto vencen los términos para una toma de decisiones”, dijo.

También insistió que no puede generar un concepto porque no puede prejuzgar antes de tomar la decisión y agrega: “En este momento lo estamos tratando de resolver; el pasado 3 de agosto 2023 se profiere un auto de las acción de cesación fiscal, porque hay lugar al decreto de la prescripción del proceso, situación que fue notificada en el estado número 31 del 4 de agosto 2023 y compulsando copias a los respectivos órganos de control, en el caso de esta providencia no se encuentran firme porque debe surtir el efecto de la ley 610 porque está en mi despacho para consulta”.

Explicó que si hay alguna responsabilidad del por qué el proceso se quedó sin adelantar una actuación no será él quien lo defina, lo deberá hacer la Procuraduría General de la Nación o la Auditoría General de la República.

A continuación estos han sido los investigados:

- Los exalcaldes Arturo Montejo (donde arrancó la contratación) y Fernando Florez.

- Jessica Milena Millán Peñuela, secretaría de infraestructura de la época

- Consorcio educativo de Tunja, representante legal Mauricio Perafán Zapata

- Valco Constructoray Consultores LTDA

- Mario Valderrama Cordero

- Ricardo Valderrama Cordero

- Fernando Valderrama Cordero

- Luis Alberto Beltrán Becerra

- Gustavo Ussa Álvarez

- Invermohes SAS

- Jhon Ernesto Carrero Villamil.

- José Fernando Camargo

- La Previsora Compañía de Seguros

- Compañia de Seguros

- Unión Temporal Allianz

“La pregunta es: si desafortunadamente para muchos las entidades no actúan cuando debe ser y vemos que desafortunadamente en este proceso lo fue, porque 13 años después estamos hablando de una prescripción”, cuestionó.