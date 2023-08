Más de 100.000 estudiantes no tendrán clases en Santander por paro de docentes

Bucaramanga

Desde las 7:30 a.m. de la mañana el sindicato de educadores de Santander iniciará una asamblea que hace parte del paro nacional de 24 horas.

La reunión y posteriormente la marcha iniciará desde el colegio Nuestra Señora del Pilar, ubicado en la Calle de los Estudiantes y finalizará en la secretaría de salud de Santander.

Fernando Martínez, uno de los docentes de un colegio público en San Gil señaló que “estoy desde hace más de un mes persiguiendo a la Foscal rogando para que me den una cita con el maxilofacial, estoy rogando para que me entreguen respuesta satisfactoria y aún no hay nada y por eso salimos al paro nacional que convocó Fecode”.

Agregó Martínez que no se justifica que les descuenten lo que les descuentan y tengan un mal servicio de salud y por eso se unen hoy a la protesta en la capital santandereana.

Por esta manifestación con la que se exige mejores atenciones en la salud, rechazo al bono de escolares y al proyecto de ley que pretende eliminar las marchas del magisterio, unos 160.000 estudiantes de la región no recibirán clases.