Denuncian supuesta reunión a puerta cerrada entre candidato y registradora de Sutamarchán

El pasado 1 de septiembre en las instalaciones de la Registraduría de Sutamarchán (Boyacá), al parecer se reunió la delegada para ese municipio con el candidato a la Alcaldía por el partido Alianza Verde, Óscar Pinilla.

Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, candidato por partido ASI, pidió tanto al Consejo Nacional Electoral (CNE) como a la Registraduría que se den las garantías para la contienda electoral de octubre.

“El último día, en que se podían hacer las impugnaciones para las cédulas o trashumancia a nivel nacional, vimos que el candidato Óscar Pinilla se encontraba en la registraduría a puerta cerrada, después del horario de oficina aproximadamente a las 8:20 pm”, explicó.

Según Rodríguez Saavedra, llama la atención que a ninguno de los otros candidatos se les informó que Pinilla iba a estar en las instalaciones después de horario de oficina.

“Cuando abrió la puerta preguntamos a la registradora por qué estaba el candidato y ella nos contestó que el horario iba hasta las 10 p.m. cuando eso es totalmente falso, porque la Registraduría Nacional va el horario hasta las 7 p.m.”, dijo.

Rodríguez Saavedra agregó: “No comprendemos por qué el candidato estaba a esa hora allí, y tampoco comprendemos por qué la registradora nos dice mentiras”, dijo.

Así mismo, el candidato denunciante dijo que desde el mismo momento en que pasaron los hechos, llamó al registrador delegado departamental, reconoció que fue diligente y envió una funcionaria a que evidenciar a los hechos.

“La delegada tomó el mando de la registraduría, cogió las llaves; la delegación está haciendo una auditoría”, afirmó.

Por su parte, Óscar Pinilla, candidato de la Alianza Verde, sostuvo que hasta el primero de septiembre se tenía plazo para denunciar trashumancia y su presencia en las instalaciones de la registraduría tenía como objetivo denunciar.

“La norma dice que uno tiene que allegar el respectivo soporte, y nosotros juiciosamente fuimos tomamos los datos de las personas que estaban inscritas, buscamos en la plataforma Adres y Sisben en dónde nos dimos cuenta que las EPS de al menos 700 pertenecen a otra municipalidad como Tinjacá, Villa de Leyva, Chiquinquirá, Bogotá, Soacha, es decir de varias partes del país incluso de la costa hay un número significativo. Entonces ese proceso no es fácil, hay que recaudar el acervo probatorio”, argumentó Pinilla.

Insiste que fue a las instalaciones de la Registradutía en horario de atención a presentar su respectiva denuncia. “Fuí el único candidato que lo hizo. No es ninguna reunión sino que estaba abierta la oficina y presentamos la queja y hasta tanto no fue ese terminada no me podía ir”.

Agrega Pinilla: “De hecho la registradora les manifestó a las personas, que estaban queriendo hacer el escándalo, que verificaran que el correo que se estaban enviando al CNE estaba rebotando”, explicó Pinilla.

Reconoció que por ese hecho los delegados de la Registraduría hizo auditoría para evidenciar si existe algún tipo de irregularidad o de mal actuar.

“De mi parte estoy tranquilo y por parte de la registradora, pues todo se hizo bajo la norma y estaremos pendientes si se hace algún cambio”, puntualizó.

Pinilla dijo: “No sé si la preocupación del candidato (Miguel Rodríguez) es que no presentáramos la denuncia, porque en realidad aquí se gana una Alcaldía con 2000 votos, y pues tener 700 inscritos de manera irregular es un riesgo para la democracia”