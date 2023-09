Entre 2018 y 2022 hubo crecimiento de integrantes de grupos armados: MinDefensa

Durante el debate de control político al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en la Cámara de Representantes, el funcionario reconoció el aumento en integrantes de grupos armados que delinquen en varias zonas del país. Sin embargo, destacó la cifra se aceleró en años pasados.

Según el ministro, no hay una pérdida del territorio ante los grupos armados, como disidencias Farc y ELN, sin embargo, agregó: “eso es lo que recibimos (…) sí hay un control ilegal de varios territorios, con un aumento de los integrantes de estas organizaciones armadas ilegales”.

Por eso, agregó “desde la firma del acuerdo de paz, venía presentándose una reducción importante, entre 2016 y 2017 pasamos de 18.883 a 9.120, es decir, una reducción del 51.2%, pero a partir de 2018 esto varió y se incrementó, en 2022 ya eran 15.120 integrantes de grupos armados, entre 2018 y 2022 hubo un crecimiento del 15.2%”.

Además, añadió que se ha definido una nueva política de drogas. “Se va presentar muy pronto por él Ministerio de Justicia, no ocultamos, y los hemos dicho, y lo hemos conversado con autoridades de Estados Unidos. Privilegiamos el combate a los dueños del negocio y no a los campesinos pobres que su única manera de subsistencia es sembrando coca, ya que el estado no les dio la posibilidad de sobrevivir”.