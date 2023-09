Intento de feminicidio en Bogotá: agresor está a punto de quedar libre

Bogotá

Leydi Herreño de 34 años denunció en Sigue La W que su primo la atacó con 19 puñaladas a las que sobrevivió milagrosamente. Sin embargo, alerta que su agresor alega tener esquizofrenia, cuando en realidad se trató de un intento de feminicidio.

En entrevista con Sigue La W, Herreño resaltó que los hechos se registraron el 26 de julio de 2023 en la casa de su mamá, “él llegó de un momento a otro, empezó con el ataque, conmigo duró 3 minutos y me dio 19 puñaladas. Mi hermana vino a auxiliarme y a ella le dio 3 puñaladas. Nadie nos ayudó, en el hospital del Tunal, inclusive mi agresor llegó y estaba conmigo en urgencias, nos encontramos en sala de cirugía”.

Además, especificó que “estábamos mi hermana y yo, yo estaba en la cocina y mi hermana en la sala en donde estaban los niños del jardín. Mi mamá se fue al médico porque estaba enferma y nos quedamos solas en la casa, en ese momento, a las 11 de la mañana mi cuñada salió a llevar a mi sobrina al colegio y él llegó y pues mi cuñada lo dejó entrar, posteriormente, él golpeó y mi hermana le abrió, entró, saludó normal, todo muy normal”.

Añadiendo que “en un momento mi hermana me dejó sola con los niños y con él, fue cuestión de segundos cuando él empezó a atacarme y yo lo único que hice fue empezar a gritar y a llamar a mi hermana para que me ayudara, cuando ella llegó también la empezó a atacar. Como pude abrí la puerta principal y empecé a gritar, pero nadie nos ayudó. Mi hermana como pudo se fue al tercer piso, llamó a mi cuñada y a un inquilino que vive acá y ellos fueron los que nos ayudaron”.

En cuanto a la agresión que recibió su hermana, indicó que ella recibió 3 puñaladas, “una estuvo a 3 milímetros de tocarle el corazón, una en la espalda y otra en la mano. Conmigo duró mucho más tiempo, por eso la cantidad de lesiones que me hizo”.

¿Quién es el agresor?

Por otra parte, Herreño aseguró que luego de la agresión, su primo escapó y se perdió durante toda la tarde, pero por una cita que tenía con su exnovia pudieron dar con su paradero. “Mi hermano fue a la cita y mi primo intentó escapar, de hecho, también le alcanzó a tirar con un cuchillo, trató de apuñalarlo”.

“Él está en un hospital psiquiátrico, es probable que le den salida mañana o la semana entrante, dijeron que le dan salido porque lo vieron cuatro psiquiatras y dicen que él no tiene que estar allá”, agregó.

¿Qué ha pasado en el caso?

De acuerdo con al denunciante, “en todo este tiempo, he estado en la Fiscalía, en Medicina Legal y me han tenido de un lado para otro, del fiscal 39 al fiscal 152, o sea me han tenido de fiscal en fiscal, porque la demanda está con 13 radicados y en Medicina Legal me dijeron que no me podían valorar porque el número del proceso no era con mi caso sino una demanda por alimentos”.

En esa misma línea, explicó que le han llegado a decir que su caso no es un feminicidio ni intento de homicidio, sino que se trata de lesiones personales porque no tocó órganos vitales y no hubo muertos.

Para finalizar, Herreño dejó claro que “no he tenido ayuda de nadie, ni mi hermana ni yo, porque a mi hermana la mandaron a una comisaría de familia para que concilie con él, la Fiscalía no nos ha apoyado, ha pasado casi mes y medio y hasta el miércoles Medicina Legal me valoró. La policía no nos ayuda, nos dicen que él debe tener una medida de caución”.

