“La afrocolombianidad tiene cabida a nivel nacional e internacional”: Goyo

La cantante colombiana Gloria Emilse Martínez, más conocida como ‘Goyo’, se convirtió recientemente en la primera mujer afrolatina en hacer parte del reconocido desfile de la marca de ropa íntima y femenina Victoria’s Secret. En dicho evento se realizó la presentación de lo que será el ‘Victoria’s Secret World Tour’, una campaña en la que se darán a conocer sus nuevos productos, los cuales acogerán una visión mucho más inclusiva.

‘Goyo’, forma parte de un grupo de mujeres colombianas y latinas, con las que Victoria’s Secret busca apostarle a la inclusión y “escuchar al público”, como le dijo a La W con Julio Sánchez Cristo la cantante chocoana. La intérprete, recordada por hacer parte de la agrupación ‘Choc Quib Town’, tendrá un rol muy destacado esta temporada, pues su nueva composición como solista, ‘Tumbao’, hace parte de la banda sonora del nuevo documental de la campaña, que se estrena el 26 de septiembre en Prime Video.

“Hicieron una convocatoria de varias artistas de Colombia. Desde hace un año estamos trabajando con lo que cada uno de nosotros queríamos proponer desde su arte”, contó la cantante.

El tour presenta mujeres creativas de varias ciudades y países del mundo, ‘Goyo’ participa junto a otras creativas colombianas en este proyecto: la diseñadora de moda Melissa Valdés, la directora de cine Cristina Sánchez Salamanca, la pintora Lorena Torres y la bailarina y coreógrafa ‘Piscis’.

“En la parte creativa solo me preguntaron cómo quería aparecer, qué quería hacer, creyeron en la creatividad de cada una de nosotras. Es escuchar a las creativas, a las mujeres que somos las que estamos consumiendo sus productos; y la inclusión, que es algo que no sobra, sino que suma: las tallas los colores de los productos. Ellos están escuchando, no solo proponiendo desde una individualidad”, explicó la artista.

“Es el gran regreso de la compañía, querían fijar lo que es el mundo hoy en día, ellos siempre habían propuesto un estilo de mujeres, pero ahora se está escuchando al mundo”, expresó ‘Goyo’.

Goyo adelantó que ‘Tumbao’, un tema que habla sobre “cicatrices” y resiliencia, hará parte del álbum ‘Pantera’, en el cual se encuentra trabajando y será publicado próximamente.

“Es emocionante haber participado, es un abrir de puertas para otras mujeres y artistas como yo. Qué bonito poder hablar de la afrocolombianidad y saber que también tenemos cabida en muchos espacios nacionales e internacionales”, afirmó ‘Goyo’.

Escuche la entrevista completa a continuación: