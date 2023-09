Mantenemos esperanza de encontrar supervivientes: jefa de equipo de rescates en Marruecos

Annika Coll, responsable de la Unidad especial de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre los trabajos de rescate que han desarrollado en Marruecos tras el fuerte terremoto que se sintió en días pasados.

De acuerdo con Coll, “nosotros estamos en una zona de montañas, en un pueblo bastante inaccesible, uno de los más dañados y en donde el panorama es bastante triste. La gente está tranquila relativamente, fuera de sus casas viendo si pueden recuperar a sus seres queridos”.

Asimismo, indicó que “el gran problema que ha tenido esta zona, aparte del tipo de construcción, es la accesibilidad, están haciendo un trabajo increíble de abrir de nuevo las carreteras, hay deslizamientos y desprendimiento de rocas. Las zonas altas son a las que no estamos pudiendo llegar sobre todos los equipos grandes, ellos lo que están haciendo es subir sus equipos en helicópteros”.

De igual manera, la jefa de Bomberos destacó que el siguiente paso es la fase humanitaria y ahí “Marruecos tendrá que valuar si tiene capacidad de enfrentarlo él o tendrá que solicitar apoyo de otros países, así como ha hecho con la fase de rescates. La necesidad más grande que tienen es el alojamiento temporal”.

Por último, Coll indicó que “Marruecos tiene preparación para enfrentarse a este tipo de siniestros, por el tipo de zona que es, no me paree que haya sido tan raro que no hayan solicitado ayuda internacional de manera masiva, al final no es tan fácil conseguir todos los equipos internacionales que se necesitan”.

Escuche la entrevista completa a continuación: