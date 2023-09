‘Bucaramanga metropolitana cómo vamos’ presenta cifras preocupantes en pobreza y seguridad

Bucaramanga

Este jueves en la cámara de comercio de Bucaramanga el programa ‘Bucaramanga Cómo Vamos’ va a presentar los resultados de su más reciente informe sobre la calidad de vida en el área metropolitana y sobre todo los avances y retos que han tenido los municipios y además, estarán tres expertos para profundizar en temas como seguridad, entorno económico y educación.

Fiscalía interrogará a más de 30 soldados por caso de militares disfrazados en Tierralta

De acuerdo a la información preliminar entregara por Johanna Cárdenas, la directora del programa, “como en varias ocasiones ha sucedido, hay problemas estructurales que no cambian, los ciudadanos vamos a ver que las soluciones que se han buscado implementar no presentan resultados; seguimos con cifras preocupantes en pobreza, seguridad, medio ambiente pero también se han dado avances”.

Canciller Leyva declaró desierta la licitación para expedición de pasaportes en Colombia

Agregó Cárdenas que es importante que los aspirantes a los cargos de elección popular conozcan estos resultados para que se busquen opciones de solución para las diferentes problemáticas, sin embargo, enfatiza en que “hoy no existe una visión metropolitana, las soluciones no necesariamente deben pasar por el distrito metropolitano pero los candidatos no tienen esa visión y no entregan propuestas concretas sobre cómo fortalecer esa articulación metropolitana”.