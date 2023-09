¿No está de acuerdo con la encuesta del Sisbén? Así podría mejorar su clasificación

La realización de la encuesta para el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), se ha convertido en requisito fundamental para aplicar a diversos estímulos económicos que brinda el Gobierno nacional, y que varias personas han dejado de recibir; pues tiene como objetivo clasificar a la población colombiana de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, ingresos y calidad de vida, para beneficiar a los que más lo necesitan.

A raíz de ello, muchos de los apoyos económicos y ayudas sociales tienen como requisito tener actualizado el grupo de clasificación en la encuesta del Sibén IV y pertenecer a ciertas categorías, por lo que, en algunas ocasiones, las personas encuestadas pueden no estar de acuerdo con su clasificación. Por esa razón, aquí le contamos qué puede hacer en dicha situación:

¿Cómo consultar su categoría en el Sisbén IV?

Tras la solicitud de la visita, aplicación de las encuestas por parte de la entidad y pasado el tiempo estipulado para la publicación de los resultados, usted podrá consultar su grupo dando clic aquí y digitando su tipo y número de identificación. Una vez realice este proceso, verá reflejado el grupo al que pertenece, que puede estar ubicado en alguna de las categorías estipuladas y, además, tendrá la posibilidad de descargar un certificado con esta clasificación en su celular.

¿Cuáles son los grupos de clasificación?

En el Sisbén existen cuatro grupos de clasificación: A, B, C y D. Cada uno de estos ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida, así:

Grupo A: colombianos con condiciones de pobreza extrema (desde A1 hasta A5)

Grupo B: colombianos con condiciones de pobreza moderada (desde B1 hasta B7)

Grupo C: población colombiana vulnerable (desde C1 hasta C18)

Grupo D: población colombiana no pobre, ni vulnerable (desde D1 hasta D21)

¿Qué hacer si no está conforme con la clasificación?

Si encuentra inconsistencias en la información reportada por la entidad

o no está de acuerdo con el grupo en el que quedó clasificado, usted podrá solicitar la realización de una nueva encuesta; no obstante la entidad recomienda solicitarla si en realidad las condiciones socioeconómicas tuvieron un cambio real y advierte que puede o no generarse un cambio significativo en el resultado.

Esta solicitud la podrá hacer seis meses después de la publicación de los últimos resultados y deberá tramitar dicha solicitud en alguna de las oficinas del Sisbén de la ciudad o municipio en la que reside.

Sin embargo, debe tener en cuenta que la información con la que se realiza esta categorización está basada en los reportes de cada uno de los ciudadanos en la encuesta, por lo que no es viable introducir cambios en la información para clasificar a un grupo distinto.