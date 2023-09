“Jamás he empuñado un arma, no tengo ningún antecedente penal”: Ferley Sierra

Bucaramanga

A través de redes sociales ha circulado un video en donde estarían vinculando al candidato a la Gobernación de Santander, Ferley Sierra, con el reclutamiento de menores, sin embargo el aspirante dice que esto es completamente falso y corresponde a una campaña negra en su contra y además es enfático en decir que él nunca ha sido profesor en la Universidad Distrital, que es la que mencionan en el video.

“Desde hace varios días viene circulando un video con unas acusaciones de una supuesta participación mía en terrorismo, yo hace dos meses advertí que eso lo iban a hacer y que incluso en las últimas semanas iban a instalar unas vallas de grupos al margen de la ley supuestamente apoyando mi candidatura y entregando unos panfletos de esos mismos grupos, eso hace parte de esta narrativa que vienen usando”, señaló el candidato.

Sobre los procesos en la Fiscalía General de la Nación que pudiera tener el candidato dice que se dirigió hasta la entidad y aunque no le querían entregar la información al ser privada, logró que se la compartieran y puntualizó que nunca ha sido notificado de ningún proceso.

“Yo soy objetor de conciencia, jamás en mi vida he empuñado un arma, no tengo plata ni para mi campaña como para que digan que estoy financiando un grupo terrorista; buscaron con mi nombre y no aparece tal delito”, agregó Sierra.

Dice también que sí aparece una denuncia por el contratación sin el lleno de los requisitos pero agregó que no tiene sentido porque él en su calidad de diputado no es ordenador del gasto y que el único que tiene esas funciones es el presidente de la duma departamental.

“Esto es parte de un ataque organizado y orquestado para sembrar la duda en la gente, yo no tengo ningún antecedente penal”, enfatizó el candidato.

Agregó Sierra diciendo que su campaña está limpia y la quieren ensuciar para demostrar que todas están sucias y que da lo mismo votar por cualquiera de los nueve candidatos que están en la contienda electoral.