Jueza Vivian Polanía sobre polémico video: “el escándalo es acoso laboral en mi contra”

La celebración del Día de Amor y Amistad en el Palacio de Justicia en Cúcuta terminó con un video que ha generado controversia en redes sociales, donde aparece nuevamente la jueza Heidy Vivian Polanía, allí se observó a la jueza sentada en una silla mientras uno de los asistentes, con un waffle de un emprendimiento llamado “A la Verga”, le da a probar un bocado.

Para hablar sobre el tema, Vivian Polanía pasó por los micrófonos de La W, donde aclaró que no se trata de un video sexual.

“No es ningún video de carácter sexual, es un chico de un emprendimiento en Cúcuta que se llama ‘A la Verga’, así tal cual, y tiene todos sus requisitos”, mencionó.

Además, se refirió a la fiesta realizada en el auditorio del Palacio de Justicia: “nos invitaron a una fiesta de amor y amistad, se llamaba fiesta de colores. Para entrar, cada juzgado tendría que hacer una entrada animada, no creo que sea un video de carácter sexual”.

La jueza, del mismo modo, quiso precisar que el hombre que le dio a aprobar el waffle nunca se desnudó.

“Están diciendo muchas mentiras, porque el chico nunca se desnudó, no era estríper, llegó con su delantal, no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial, eran unos waffles, estábamos entre personas adultas, yo no fui la que organizó el evento, yo no tenía conocimiento”, explicó Polanía.

También denunció ser víctima, tanto de acoso laboral, como de amenazas de grupos al margen de la ley: “En el Palacio de Justicia en años anteriores han pasado cosas, ustedes saben de escándalos de corrupción y acoso sexual por parte de superiores a empleados. Esto no fue lo que sucedió, fue algo divertido, yo tengo los videos y no son cosas de carácter sexual”, agregando que estaba siendo víctima de amenazas contra su integridad, por lo que solo buscaba pasar un rato “ameno y divertido”.

Finalmente, la jueza comentó que fueron los mismos funcionarios quienes pagaron la actividad y no se utilizaron recursos públicos.

Escuche la entrevista completa en La W: