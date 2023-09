“Si los líderes no resuelven los problemas, es porque no quieren”: Nayib Bukele

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, conversó con La W desde la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York para hacer un análisis de este importante evento que reúne a los líderes de todo el mundo.

Sobre cómo será su agenda en esta cumbre celebrada en Nueva York, Bukele afirmó que solamente sostendrá reuniones privadas, por lo que no tendrá reuniones bilaterales con otros presidentes en esta ocasión.

¿Cuál es la razón? El mandatario explicó: “Abono a lo mismo: es parte de este espectáculo que no abona mucho al mundo. Me preguntan, ¿por qué va? Pues, precisamente, para poder decirlo. Esto es un montón de dinero que se tira a la basura y no se logra nada concreto, al final de cuentas decepciona a nuestras poblaciones”.

En ese sentido, agregó: “(Es) seguro que el 99% de la gente ni siquiera está viendo los discursos y es precisamente por eso, porque sienten que no va a cambiar nada en sus vidas. Simplemente es cada político dando su postura sobre temas que cada uno quiere decir, aclarar o ganar para su lado, pero a fin de cuentas no van a transformar nada en el mundo”.

Por lo anterior, el presidente Bukele reiteró su llamado: “Necesitamos reformar la Asamblea General y las Naciones Unidas para que de verdad trabajen por los problemas del mundo”.

Además, el mandatario aprovechó para lanzar críticas a otros mandatarios del mundo: “Muchos gobiernos no hacen lo que deben hacer porque no tienen voluntad, no es porque no puedan. El poder lo tienen, el pueblo se los dio en las urnas. Independientemente de si es buena o mala decisión, el pueblo ha dado poder para resolver problemas de la gente. Si no los resuelven, es porque no quieren”.

Finalmente, sobre si podría trabajar en resolver estos problemas de la mano con el presidente Gustavo Petro, Nayib Bukele respondió: “No tengo comunicación con Petro, lo respeto como mandatario que es y esperaría poder hacer algo en conjunto”.