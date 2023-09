Una persona ignorada: experto sobre la profesión de cuidador de personas enfermas

El cuidador es esa persona que suele encargarse, como profesión, de personas que padecen de diferentes tipos de enfermedades como las neuronales o cáncer, por ejemplo. Sin embargo, estas personas también padecerían situaciones de diferente índole por precisamente, su trabajo.

Por este motivo, por los micrófonos de Salud y Algo Más pasó el neurólogo Leonardo Bello, quien habló más en profundidad sobre el tema.

“El cuidador es una persona que ha sido ignorada todo este tiempo. Hay personas enfermas que necesitan un cuidador, una persona con demencia, con Alzheimer, con una enfermedad mental, un adulto mayor, estas personas van a necesitar un cuidador y este puede ser solo para las horas de las comidas, de 6, 8 10, 24 horas, puede ser un tutor un observador”, dijo en su primera intervención.

Añadiendo que “lo que hay que prevenir es que no tengan el síndrome de cuidador quemado, es decir, que no se enfermen”.

Por otro lado, dijo que “hacemos mirada especial en personas con demencia porque tiene una connotación diferente, porque vamos perdiendo a esta persona poco a poco, la demencia o el Alzheimer no lo va a matar, pero lo vamos perdiendo, la persona no tiene la culpa y va a pelear con su cuidador, no lo va a recordar, por ejemplo, es doloroso ver cómo durante el día pelean y luego no lo recuerda, eso hace que se de el síndrome el cuidador quemado”.

En otro sentido, el experto habló sobre el llevar a las personas enfermas a lugares para que los cuiden como los asilos.

“Hay que diferenciar sobre lo que es una entidad que solo va a cuidar un adulto mayor que no está enfermo porque el envejecimiento no es una enfermedad, pero que igual va a necesitar un cuidado, ahí se necesita un asilo, porque son cuidados mínimos: aseo personal, vestimenta, alimentación, traslados, etc”, explicó.

“Qué pasa con el enfermo, el enfermo ya necesita una institución especializada para eso, de una enfermera que sepa cuidar a estas personas, que las entienda, que no las vaya agredir, responder o pelear”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: