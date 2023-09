Autoridades investigan presunto acoso contra patrulleras en Villa del Rosario

En las últimas horas y por medio de redes sociales, se conoció de un presunto caso de acoso que involucra al comandante de la policía de Villa del Rosario, quien es denunciado por unas patrulleras, quienes manifiestan que este uniformado, presuntamente, realizaba actos de tocamiento.

“Toca las piernas, las manos y luego, cuando ya las femeninas le dicen que no, el dice que no, él dice que no pasa nada, que tranquila, que queda entre los dos, entonces el señor oficial, el señor mayor sino interceden, empieza a montarlas. Las femeninas lo colocaron en conocimiento, pero al momento no ha pasado nada, ya que por el grado de mayor, están ocultando la situación” dijo una de las patrulleras, quien pidió la reserva de su nombre.

A través de medios digitales de Villa del Rosario, el uniformado involucrado en dichas denuncias se defendió y dio su versión de los hechos.

“Totalmente indignado con estas aseveraciones calumniosas, injuriosas que están realizando por redes sociales (...) lastimosamente, en nuestra labor institucional tenemos enemigos en la parte de afuera, bandas criminales y demás” dijo el uniformado.

La Policía Metropolitana de Cúcuta emitió un comunicado en donde manifiesta que “de inmediato, se dio inicio a una investigación de tipo disciplinario para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a los hechos denunciados”

Como segundo punto, “Las uniformadas recibirán el acompañamiento correspondiente a este tipo de denuncias a través de la activación de la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género (...) En el mismo sentido el señor involucrado en la denuncia ha sido separado de sus funciones”

El coronel Carlos Andrés García, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta explicó que “rechazamos cualquier hecho de violencia contra la mujer. Las denuncias que fueron publicadas en redes atentan contra la integridad de las uniformadas y es necesario que se adelanten las investigaciones pertinentes”

Además, señaló el coronel que “se inició una investigación de tipo disciplinaria para determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a los hechos denunciados. Las uniformadas recibirán el acompañamiento correspondiente a través de la activación de la ruta de atención integral para víctimas de violencia de género”.