Congresista Meeks defendió al Gobierno Petro en Washington y pidió “respeto”

Este jueves, en Washington DC, el representante por el estado de Nueva York, el demócrata Gregory Meeks, salió en defensa de la vicepresidenta Francia Márquez explicando que no ha habido, por parte de algunas voces republicanas, respeto hacia el Gobierno Petro.

“Con el presidente Petro, cuando estuvo aquí (Estados Unidos) algunos lo trataron con gran irrespeto en una reunión que tuvimos, especialmente por parte de un par de miembros del partido republicano. Eso me molestó. En realidad un miembro del partido republicano. No puedo quedarme callado cuando eso pasa. Y creo que cuando la vicepresidenta Márquez está aquí, debe ser tratada con respeto también y sentimos que ella no ha sido tratada así. Eso tiene que cambiar. Vemos algo de disfunción en el Congreso en ese sentido, especialmente de algunos de mis colegas republicanos”.

Y agregó: “Su embajador (Luis Gilberto Murillo) ha estado tocando puertas de republicanos, demócratas. Ha trabajado fuerte. Colombia es uno de nuestros mejores y más fuertes aliados en el hemisferio. Así debe ser. El presidente Biden entiende y sabe la importancia de eso, por eso se encontró con el presidente Gustavo Petro”, dijo.

La vicepresidenta Márquez se encuentra en Washington con líderes de la sociedad civil y miembros del Congreso adelantando una agenda muy importante para Colombia y acompañada por el embajador Luis Gilberto Murillo.