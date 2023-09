Organizaciones sociales en Norte de Santander denuncian casos de desaparición forzada

Hay preocupación por parte de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Norte de Santander, por la continuidad en los hechos de desaparición forzada que se estarían presentando en algunos municipios del departamento, además, por la impunidad que rodea la mayoría de los casos.

“La situación no cambia, es muy grave, los grupos armados ilegales, las bandas delincuenciales que operan en el departamento, sobre todo en el Área Metropolitana de Cúcuta, siguen desapareciendo de manera forzada personal las cifras siguen aumentando” aseguró Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar en Norte de Santander.

“No hay respuesta de las autoridades, la inmensa mayoría de los casos están en la total impunidad porque las autoridades no dan respuesta y no hacen lo necesario para encontrar a los seres queridos desaparecidos” manifestó Cañizares.

Este flagelo se estaría presentando nuevamente porque “tenemos unas estructuras criminales que se han dedicado a desaparecer personas y aquí los criminales saben que no les ocurre nada, desaparecen a cualquier persona y no les ocurre nada, como no hay respuesta de institucional siguen desapareciendo” explicó el director.

Por otra parte, “el fondo de todo es la impunidad, mientras aquí las autoridades no hagan lo necesario para frenar este delito y para encontrar a los desaparecidos, aquí no hay nada qué hacer”

En las últimas horas un grupo de familiares de personas desaparecidas, protestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Norte de Santander para exigir mayor celeridad en el esclarecimiento de estos casos.

Según cifras de organizaciones sociales, en el departamento existen más de 8.000 desaparecidos forzadamente.