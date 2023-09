MinTrabajo pidió a la UNP que busque soluciones para sus trabajadores terciarios

La W conoció en primicia una carta que envió el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, la cual tiene como asunto “reiteración de búsqueda de soluciones efectivas y rápidas al problema de viáticos y retención de salarios a trabajadores terciarios de la UNP”.

En dicha misiva, el Ministerio del Trabajo aseguró que hay gran preocupación porque a pesar del paso del tiempo, no se ha logrado tener una respuesta clara y eficaz sobre la problemática expuesta.

También señalan, que la situación fuera de mantenerse se ha agravado y no se ha podido concertar con el equipo de la UNP las correspondientes reuniones para conocer el motivo del escenario, y encontrarle soluciones, poniendo como ejemplo, la reunión que se había programado para el pasado 24 de agosto con el fin de tratar el tema en el despacho del viceministro Palma, la cual no se pudo realizar debido a que no hubo representación de la unidad.

Finalmente, la cartera laboral insistió a la UNP en que se encuentren soluciones a la problemática planteada y entregue el aval correspondiente para convocar a nuevas reuniones. Hasta el momento no se conoce alguna respuesta sobre el tema de la Unidad.