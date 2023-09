Carreras en Colombia que no tienen tarjeta profesional: ¿cuáles son y por qué?

En Colombia, cada semestre se gradúan miles de colombianos de distintas universidades a lo largo del territorio nacional, algunas de ellas entre las mejores del mundo; pues la educación superior es uno de los pilares fundamentales para poder acceder a mejores oportunidades laborales, realizarse personalmente, tener mejores habilidades, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar el pensamiento crítico el el país. Así también, dichos profesionales salen de las entidades universitarias a ejercer sus conocimientos en el entorno real con su tarjeta o matrícula profesional, un certificado indispensable que acredita la formación académica y la capacidad para ejercer ciertas áreas específicas del conocimiento; no obstante, hay varias carreras universitarias para las que no es necesario este certificado. Por ese motivo, aquí le contamos de qué carreras se trata y por qué no es necesaria la tarjeta profesional en estos casos:

Carreras universitarias que no requieren tarjeta profesional en Colombia

Aunque estos programas académicos se imparten a nivel profesional desde las instituciones educativas del país, a continuación, se mencionan algunas de las carreras universitarias en las que no es necesaria la expedición de una tarjeta o matrícula profesional para poder ejercer laboralmente en Colombia, en las que se incluyen algunos de los programas universitarios ideales para las personas a las que no les gustan las matemáticas:

Periodismo y ciencias de la comunicación.

Arqueología.

Filosofía.

Licenciaturas en ciencias de la educación.

Antropología.

Relaciones internacionales.

Música.

Artes plásticas.

Historia.

Mercadeo.

Sociología, entre otros programas académicos.

¿Está incluida su carrera o profesión? Si se ha preguntado las razones por las que no le piden este documento para ejercer sus conocimientos en el entorno laboral, a continuación le contamos los posibles motivos por los que este no sería un requisito indispensable:

¿Por qué estas carreras no tienen tarjeta profesional?

Aunque no existe una razón general para todas estas carreras, que podrían ser muy bien pagadas en el futuro, lo cierto es que puede deberse a varios factores, dependiendo de cada profesión. Uno de los aspectos podría ser la falta de una entidad que cuente con una regulación específica de la labor, ya que el ejercicio de muchas de estas profesiones podría interpretarse ambiguamente y no tener una regulación exacta.

A su vez, se considera que estas carreras no representan un riesgo social alto, por lo que no sería necesario un título de idoneidad, como también ocurre al no tener un impacto directo a la salud o seguridad pública del país.

Por último, algunas de estas carreras se consideran como un “oficio” que se podría ejercer sin necesidad de un título profesional, como lo son las artes y las humanidades, ya que no requieren un alto nivel de preparación o especialización. ¿Está de acuerdo con estos motivos?