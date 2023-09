Los artistas colombianos quieren conquistar el mundo: fundador de WK Entertainment

Walter Kolm, fundador y director ejecutivo de WK Entertainment, habló en La W sobre el premio ‘Billboard Latin Power Players Choice’ que recibió recientemente y la industria de la música a nivel global.

Para iniciar, Kolm aseguró que su etapa de mánager comenzó con el cantante colombiano Carlos Vives, “ahí fue donde conocí Colombia, me enamoré de Colombia y de la mano de Carlos, él me fue enseñando la cultura, la música y bueno me tocó en un evento, al poco tiempo, conocer a Maluma y comenzar a trabajar en la carrera de Juan Luis. Ya con Carlos y con Maluma, me despertó las ganas de armar la compañía de management para estar al servicio de los artistas”.

En cuanto al fenómeno de los artistas colombianos a nivel mundial, Kolm comentó que “cuando yo vi lo que estaba pasando en Colombia, yo sentía que los artistas colombianos tienen un plus, más allá de la parte musical, cuidaban otros aspectos del negocio o de su carrera, por ejemplo, su imagen. Hoy Colombia está por lejos, uno paso o dos pasos arriba de todo el resto”.

Añadiendo que “el artista colombiano se quiere comer el mundo, el artista colombiano habla inglés y si no sabe se preocupa por aprenderlo y quiere conquistar el mundo, eso hace que marquen la diferencia”.

Entre otros temas, el experto explicó que su compromiso es dar ejemplo en el mundo del management y apoyar el crecimiento de los artistas.

Por último, se refirió a la carrera artística de Shakira y las críticas que ha recibido por las letras de sus últimas canciones, algunas dedicadas a su expareja Gerard Piqué.

“Los artistas siempre han cantado historias propias o historias de otros (…) si ella quiere contar lo que le está pasando yo lo veo bien, yo no creo que haya que pensar si le conviene o no, porque o si no estaríamos censurando lo que el artista quiere hacer, el artista se tiene que sentir libre y cantar lo que en ese momento siente”, dijo.

