“Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar”: Nicolás Petro responde al ente acusador

Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, rompió el silencio luego que la Fiscalía General de la Nación anunciara que radicó el escrito de acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, dijo Nicolás Petro.

Se debe recordar que este mismo 25 de septiembre, el ente acusador radicó, por primera vez en la historia de Colombia, un escrito de acusación contra Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Se acabó el plazo que se otorgó para que Petro Burgos entregara la información a la que se comprometió como parte de su colaboración con la justicia, en medio de la investigación por el presunto ingreso de dineros al parecer ilegales a la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe en 2022.

Ante el Complejo Judicial de Barranquilla se radicó la solicitud de audiencia de acusación donde se presentarán todas las pruebas contra Nicolás Petro.

Noticia en desarrollo.