Empresario colombiano ha recibido 2 veces importante reconocimiento en Congreso de EE.UU.

En el marco del Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, es importante destacar la notable trayectoria del empresario colombiano Vladimir Abello, quien ha sido reconocido por parte del Congreso estadounidense en dos ocasiones por sus sobresalientes contribuciones a la comunidad del sur de la Florida, a través de su compañía de envíos y mudanzas a Colombia.

Este reconocimiento se celebra en el Capitolio y se otorga a personas hispanas que han dejado una huella imborrable en los Estados Unidos a través de sus acciones y empresas.

En entrevista con La W, Vladimir Abello comentó que “siempre trabajé de manera independiente, tuvimos un negocio de envío de cargo a Colombia y siempre lo manejamos hasta el 2019 que lo vendimos y seguimos con el otro negocio que teníamos alterno, pero siempre hemos trabajado independiente”.

Añadiendo que la empresa que vendió era la más grande y decidió quedarse con la más pequeña. “Estuvimos como 29 años con esa compañía y llegó el momento de recogernos un poquito y dejar la compañía más pequeña porque las podíamos manejar mejor”.

En cuanto al éxito de su empresa, Abello comentó que “lo más importante es la honestidad, la gente que envía sus cosas, es su valor, son sus sentimientos. Uno tiene que ser honesto con el cliente, darle los precios que uno le cotiza, no salir con cargos escondidos, cuidar sus cosas, protegerlos y responder por si se dañan sus envíos, cuando tú tienes eso, los mismos clientes se convierten en tus vendedores”.

En esa misma línea, aseguró que él no estaba buscando ese reconocimiento “yo no espero nada ni estoy haciendo esto para ganar nada, pero hay gente que lo ve y de un momento a otro alguien me llama y me dice que si estoy interesado en recibir una certificación del Congreso de Estados Unidos como líder comunitario o como persona que contribuye a la ciudad y al país y yo lo recibí”.

