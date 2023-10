Edulcorantes y el impacto en la nutrición humana: nutricionista explica

“Los sustitutos del azúcar son sustancias que se utilizan en lugar de los endulzantes con azúcar (sacarosa) o alcoholes del azúcar. También se pueden denominar edulcorantes artificiales, edulcorantes no nutritivos (NNS, por sus siglas en inglés) y edulcorantes no calóricos”, según explica en su página MedlinePlus, web producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Sin embargo, para profundizar más en el tema pasó por Salud y Algo Más Yadira Cortés, nutricionista especialista en bioquímica nutricional.

La nutricionista inicio especificando que la coyuntura con este tipo de ‘endulzante’ pasa por “los edulcorantes no calóricos”, que según dice, “nacieron como un sustituto del azúcar cuando se decía que este era malo y que no se debía consumir para nada por la prevención del exceso de peso”.

Pero que, en ese sentido, “los estudios dicen que este mito de que eran tan buenos y se podían consumir sin problema ha sido derribado”.

Así las cosas, la doctora explicó que hay dos tipos de edulcorantes. “Los edulcorantes naturales son el azúcar de la sacarosa que viene de la caña, el azúcar de la miel, esos son naturales”.

Y por otro lado están “los no calóricos, que no nos aportan calorías o nos aportan muy pocas porque su poder edulcorante es fuerte, entonces estos, la OMS los define como no nutritivos sintéticos, naturales o modificados no están clasificados como azúcar, la Stevia y sus derivados, por ejemplo”.

“La Stevia, por ejemplo, la OMS lo considera un edulcorante no calórico y está incluido dentro de los que dicen que no se deben consumir libremente, hay unos límites máximos que se pueden consumir de cada uno de ellos, pero no se pueden consumir tan libremente como se decía antes”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: