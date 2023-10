En el Cañón del Micay, Cauca, se mantienen las operaciones militares: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro, desde la vereda El Tablón, jurisdicción de El Tambo, Cauca, afirmó que en el Cañón del Micay se ejecutará el proyecto piloto para la sustitución de cultivos de uso ilícito, y que en esa zona ordenó mantener las ofensivas militares.

En este espacio, donde se socializó la Política Nacional de Drogas del país para los próximos 30 años, el mandatario afirmó que la orden para las Fuerzas Militares es recuperar el Cañón del Micay a través de lograr de nuevo el control en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.

“La acción del Ejército en este territorio es una orden dada por el Gobierno y tiene una misión: que los conflictos del Valle del Micay terminen de manera armada y se pueda producir un diálogo entre el gobierno y la sociedad, como lo estamos haciendo aquí en El Tambo”, explicó el jefe de Estado.

Le puede interesar “Narcotráfico ha comprado secciones completas de la Fiscalía para no ser juzgado”: Petro

Para eso, según el presidente Petro, tienen que cesar los disparos, “pero no de manera hipócrita. No es dejar de disparar para que el Ejército no entre a ver si saco más cocaína y rápido por el Valle del Micay (...) No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos.”

Además, el mandatario afirmó que la reunión del próximo 8 de octubre entre las delegaciones del Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc debe basarse en el encuentro libre de ideas, intenciones y proyectos.

También cuestionó en dónde quedó la mentalidad de la democracia, la transformación y el amor al pueblo.

“Entonces se reclutan a partir de un sueldo, no de ideas. Se recluta forzadamente, incluso a niños. Se llevan a los campos de batalla a defender economías cocaleras y se dejan matar como si fueran animales o peor, gente desechable. Ese no puede ser el futuro de Colombia”, sostuvo el jefe de Estado.

Finalmente, Gustavo Petro puntualizó que “a esos muchachos que están aquí viendo cómo se enfrentan con el Ejército, que yo no voy a retirar, les propongo que a través de la reunión del 8 de octubre comencemos. No los vamos a sacar de aquí si no quieren, que permanezcan aquí si son de la región y tienen a sus familias, no los vamos a echar a la cárcel si no quieren. No los queremos matar en los campos de batalla. Lo que queremos es que ustedes nos ayuden a montar las cooperativas, que el fusil se oxide porque ya no sirve más y que empecemos a usar de nuevo la democracia y que aprovechemos esta oportunidad porque no va a haber muchas más adelante. Si los amigos del narcotráfico y de la impunidad tienen éxito y acaban con este Gobierno, lo que vendría es algo peor”.