Fiscal Barbosa le dijo a Nicolás Petro que tiene que probar las supuestas presiones

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha asegurado que la Fiscalía lo presionó para declarar contra su padre y que además vulneró sus derechos.

Barbosa aseguró que Petro debe probar lo que ha expresado en redes sociales, porque las audiencias preliminares fueron públicas y el país escuchó que de manera voluntaria admitió que la imputación de cargos de la Fiscalía General, se ajustaba a la realidad.

“Uno no tengo casos y dos yo no compulso, entonces más allá de eso lo que están es tratando algunas personas de generar una situación política, cuando lo que estamos es en un tema de carácter judicial y serán los jueces los encargados de verlo, las audiencias serán públicas”

Agregó también que “luego hablar de cualquier tipo de presión dentro de la Fiscalía me parece que hay que probarse y creo que eso tiene que ver con el equipo que de forma responsable ha llevado todas esas investigaciones y que además ha dejado al país la posibilidad de ver cómo se imputó a una persona, cómo esa persona públicamente, ustedes los vieron en la audiencia lo que señaló y al mismo tiempo como esa persona fue acusada por dos delitos con un escrito de acusación que seguramente tendrá un desenvolvimiento ante los jueces”.

Cabe recordar que, el hijo del Jefe de Estado, publicó en sus redes sociales estas afirmaciones sobre el fiscal Barbosa.

“Un juez me dió la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, aseguró.

Igualmente, publicó cuando se conoció que fue llamado a juicio.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”.

Finalmente, Barbosa aseguró que nunca llegó a su despacho ningún principio de oportunidad para Nicolás Petro.