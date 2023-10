“Le temen a un fiscal independiente”: presidente Gustavo Petro

En medio de su alocución presidencial y evento de ofrecimiento de excusas públicas por ejecuciones extrajudiciales en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió las últimas actuaciones de la Fiscalía y a las trabas para que sea elegida una nueva fiscal de la terna, la cual el mismo presentó en los últimos días.

“Hay que hablar las cosas como son: aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije: investíguenlo. Aquí que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Eso es lo que se está buscando: impidiendo. Desespero hay detrás de eso. ¡Construcciones! Yo sé quién está detrás de eso, pero no es el actual fiscal, no es capaz de eso, es otra persona. Porque lo que tenemos un régimen de corrupción”, dijo el mandatario”, dijo el mandatario.

También, el jefe de Estado aseguró que debido a esa corrupción que existe no se avanzan en las investigaciones que necesitan resultados para conocer la verdad de lo que pasa en el país.

“Los procesos no avanzan en la Fiscalía porque han comprado secciones enteras de la Fiscalía para ocultar la verdad y por eso no quieren una Fiscalía independiente. Tanto miedo les da que quieren hasta derribar al presidente y se van a enfrentar a un pueblo. No vamos a permitir que este pequeño espacio de la historia se termine convirtiendo en sangre y barbarie”, concluyó.