Crisis a menos de tres días de instalar mesa de diálogos con disidencias de las Farc

Hay crisis y preocupación porque a menos de una semana de que se realice la instalación de la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc, este 8 de octubre, por el momento no hay confirmación de que el hecho vaya a ocurrir tras el acuerdo al que se había llegado para iniciar el proceso. Según fuentes consultadas por W Radio, se están haciendo modificaciones al documento de acuerdo de cese al fuego y adicionando elementos que no fueron dialogados.

Pero también se agrega que en el documento de Acuerdo de Cese al Fuego solo faltaba eliminar un punto que se refiere a la georreferenciación y del cual se acordó discutirlo en la Mesa de Diálogo y no fuera de ella. Pero también, a esto se suma las operaciones militares que continúan en zona del Cañón del Micay y que por orden presidencial van a continuar.

“La acción del Ejército en este territorio es una orden dada por el Gobierno y tiene una misión: que los conflictos del Valle del Micay terminen de manera armada y se pueda producir un diálogo entre el Gobierno y la sociedad, como lo estamos haciendo aquí en El Tambo”, explicó el presidente a Petro desde el Cauca.

Para eso, según el presidente Petro, tienen que cesar los disparos, “pero no de manera hipócrita. No es dejar de disparar para que el Ejército no entre a ver si saco más cocaína y rápido por el Valle del Micay (...) No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos.”

Ante esa declaración. el grupo armado envió un duro mensaje al ministro Iván Velásquez por medio de su cuenta de X: “Señor Iván Velásquez usted fue Premio Mundial de DDHH, se ha distinguido en el trabajo por la paz, ¿ahora como ministro de Defensa va a ser infiel a su legado como constructor de paz repitiendo el discurso guerrerista de FFMM? FARC-EP quiere paz, pero no nos dejaremos matar”.

Se pudo establecer también, por fuentes consultadas por W Radio, que en la mañana de este jueves, se han adelantado reuniones de representantes del Gobierno Nacional, para definir la hoja de ruta, luego de la advertencia de las disidencias de las Farc. Se espera que se confirme en las próximas horas si finalmente habrá o no instalación este próximo 8 de octubre.